Молочная запеканка по старинному рецепту: на вкус словно облако

15 января 2024, 22:20
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Источник:

food and mood

В Украине давно уважают блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить рыхлую молочную запеканку по рецепту наших бабушек.

Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить всевозможные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее суфле) пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкусность в печи. Мы будем делать запеканку порционно – в горшках или маленьких формочках – в духовке.

Рецепт молочной запеканки

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,3 литра молока;
– 5 яиц;
– соль – по вашему вкусу;
– ягоды – для отделки.

Приготовление:

  1. Яйца с молоком тщательно взбейте с помощью миксера.
  2. Получившуюся смесь посолите по вкусу.
  3. Разлейте молочную массу по формам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами.
  4. Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов.
  5. Выпекать нужно до золотистой корочки 15 – 20 минут.
  6. Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська