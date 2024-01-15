Молочная запеканка по старинному рецепту: на вкус словно облако
15 января 2024, 22:20Читати новину українською
Источник:food and mood
В Украине давно уважают блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить рыхлую молочную запеканку по рецепту наших бабушек.
Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить всевозможные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее суфле) пришли примерно в XVIII веке.
Интересно Какую современную крупу обожали трипольцы: рецепт любимого блюда жителей древнейших мегаполисов
Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкусность в печи. Мы будем делать запеканку порционно – в горшках или маленьких формочках – в духовке.
Рецепт молочной запеканки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1,3 литра молока;
– 5 яиц;
– соль – по вашему вкусу;
– ягоды – для отделки.
Приготовление:
- Яйца с молоком тщательно взбейте с помощью миксера.
- Получившуюся смесь посолите по вкусу.
- Разлейте молочную массу по формам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами.
- Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов.
- Выпекать нужно до золотистой корочки 15 – 20 минут.
- Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами.