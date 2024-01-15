Появу запіканки пов’язують із Францією. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти запіканок (а точніше, суфле) прийшли приблизно у XVIII столітті.

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Молочна запіканка – надзвичайно проста страва. Її головні інгредієнти – молоко та яйця. Наші бабусі готували цю смакоту в печі. Ми ж робитимемо запіканку порційно – у горщиках або маленьких формочках – у духовці.

Рецепт молочної запіканки

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,3 літра молока;

– 5 яєць;

– сіль – на ваш смак;

– ягоди – для оздоблення.

Приготування: