Появу запіканки пов’язують із Францією. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти запіканок (а точніше, суфле) прийшли приблизно у XVIII столітті.
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Молочна запіканка – надзвичайно проста страва. Її головні інгредієнти – молоко та яйця. Наші бабусі готували цю смакоту в печі. Ми ж робитимемо запіканку порційно – у горщиках або маленьких формочках – у духовці.
Рецепт молочної запіканки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця з молоком старанно збийте за допомогою міксера.
- Отриману суміш посоліть до смаку.
- Розлийте молочну масу по формах. Краще обирати посудини з високими бортами.
- Молочну масу у формах поставте у духовку, розігріту до 190 градусів.
- Випікати потрібно до золотистої скоринки 15 – 20 хвилин.
- Готову страву подають із джемом або свіжими ягодами.