Появу запіканки пов’язують із Францією. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти запіканок (а точніше, суфле) прийшли приблизно у XVIII столітті.

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Молочна запіканка – надзвичайно проста страва. Її головні інгредієнти – молоко та яйця. Наші бабусі готували цю смакоту в печі. Ми ж робитимемо запіканку порційно – у горщиках або маленьких формочках – у духовці.

Рецепт молочної запіканки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця з молоком старанно збийте за допомогою міксера.
  2. Отриману суміш посоліть до смаку.
  3. Розлийте молочну масу по формах. Краще обирати посудини з високими бортами.
  4. Молочну масу у формах поставте у духовку, розігріту до 190 градусів.
  5. Випікати потрібно до золотистої скоринки 15 – 20 хвилин.
  6. Готову страву подають із джемом або свіжими ягодами.