Лето – это время отдыха на свежем воздухе, а что может быть лучше пикника. В День пикника 24 Канал подобрал интересные рецепты блюд, которые можно взять с собой.
К теме День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе
Салат с курицей и рукколой под горчично-медовым соусом
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Вкусно и просто / Фото unsplash
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для соуса.
- Налейте соус на дно банки и выложите остальные ингредиенты салата: красную фасоль, курицу, мандарины, кешью и листья салата.
Мафины аля-пицца
- Время: 1 час
- Порций: 6
Иллюстративное фото / Фото unsplash
Приготовление:
- Насыпьте в одну миску сухие ингредиенты: муку, соль, перец и разрыхлитель.
- Во вторую миску разбейте яйца, перемешайте вилкой, добавьте остальные влажные ингредиенты: кефир, подсолнечное масло.
- Обжарьте куриную грудку, предварительно нарезанную мелкими кубиками.
- Перец и лук промойте водой, затем нарежьте мелкими кубиками.
- Соедините влажные и сухие ингредиенты, добавьте остальные компоненты: кукурузу, перец, лук, курицу, сыр и петрушку. Осторожно перемешайте.
- Наполните тестом формы для мафинов на 3/4.
- Запекайте мафины в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.