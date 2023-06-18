Літо – це час відпочинку на свіжому повітрі, а що може бути краще за пікнік. У День пікніка 24 Канал підібрав цікаві рецепти страв, які можна взяти з собою.

До теми День пікніка з "Апетитною": які страви приготувати для відпочинку на природі

Салат з куркою та руколою під гірчично-медовим соусом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Смачно та просто / Фото unsplash

Приготування:

  • Змішайте всі інгредієнти для соусу.
  • Налийте соус на дно банки і викладіть решту інгредієнтів салату: червону квасолю, курку, мандарини, кеш'ю та листя салату.

Мафіни аля-піца

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Ілюстративне фото / Фото unsplash

Приготування:

  • Насипте в одну миску сухі інгредієнти: борошно, сіль, перець і розпушувач.
  • У другу миску розбийте яйця, перемішайте виделкою, додайте решту вологих інгредієнтів: кефір, соняшникову олію.
  • Обсмажте курячу грудку, попередньо нарізану дрібними кубиками.
  • Перець і цибулю промийте водою, потім наріжте дрібними кубиками.
  • З’єднайте вологі та сухі інгредієнти, додайте решту компонентів: кукурудзу, перець, цибулю, курку, сир і петрушку. Обережно перемішайте.
  • Наповніть тістом форми для мафінів на 3/4.
  • Запікайте мафіни у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.