Літо – це час відпочинку на свіжому повітрі, а що може бути краще за пікнік. У День пікніка 24 Канал підібрав цікаві рецепти страв, які можна взяти з собою.

До теми День пікніка з "Апетитною": які страви приготувати для відпочинку на природі

Салат з куркою та руколою під гірчично-медовим соусом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Смачно та просто / Фото unsplash

Інгредієнти:

гірчичний соус:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 чайні ложки гірчиці;

салат:

– 1 банка консервованої червоної квасолі;

– 1 куряче філе приготоване на грилі;

– 1 – 2 мандарини;

– горіхи кеш'ю до смаку;

– 2 жмені листя салату;

– щіпка солі;

– щіпка чорного перцю.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для соусу.

Налийте соус на дно банки і викладіть решту інгредієнтів салату: червону квасолю, курку, мандарини, кеш'ю та листя салату.

Мафіни аля-піца

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Ілюстративне фото / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 100 грамів кефіру;

– 100 грамів кукурудзи;

– 100 грамів червоного перцю;

– 150 грамів курячого філе;

– 200 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– 100 мілілітрів олії;

– 50 грамів сиру, що добре плавиться;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– щіпка солі;

– щіпка чорного перцю.

Приготування: