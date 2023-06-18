Для удачного пикника: салат в банке и мафины а-ля пицца – блюда за считанные минуты

18 июня 2023, 15:15
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Пикник – это отличный способ весело провести время вместе с семьей или друзьями. Меню на такое мероприятие должно быть соответствующим.

Лето – это время отдыха на свежем воздухе, а что может быть лучше пикника. В День пикника 24 Канал подобрал интересные рецепты блюд, которые можно взять с собой.

К теме День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе

Салат с курицей и рукколой под горчично-медовым соусом

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Вкусно и просто / Фото unsplash

Ингредиенты:
горчичный соус:
2 столовые ложки майонеза;
– 2 чайные ложки горчицы;
салат:
– 1 банка консервированной красной фасоли;
– 1 куриное филе приготовленное на гриле;
– 1 – 2 мандарина;
– орехи кешью по вкусу;
– 2 горсти листьев салата;
– щепотка соли;
– щепотка черного перца.

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты для соуса.
  • Налейте соус на дно банки и выложите остальные ингредиенты салата: красную фасоль, курицу, мандарины, кешью и листья салата.

Мафины аля-пицца

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Иллюстративное фото / Фото unsplash

Ингредиенты:
100 грамм кефира;
– 100 грамм кукурузы;
– 100 грамм красного перца;
– 150 грамм куриного филе;
– 200 грамм муки;
– 2 яйца;
– 20 грамм зеленого лука;
– 100 миллилитров масла;
– 50 грамм хорошо плавящегося сыра;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– щепотка черного перца.

Приготовление:

  • Насыпьте в одну миску сухие ингредиенты: муку, соль, перец и разрыхлитель.
  • Во вторую миску разбейте яйца, перемешайте вилкой, добавьте остальные влажные ингредиенты: кефир, подсолнечное масло.
  • Обжарьте куриную грудку, предварительно нарезанную мелкими кубиками.
  • Перец и лук промойте водой, затем нарежьте мелкими кубиками.
  • Соедините влажные и сухие ингредиенты, добавьте остальные компоненты: кукурузу, перец, лук, курицу, сыр и петрушку. Осторожно перемешайте.
  • Наполните тестом формы для мафинов на 3/4.
  • Запекайте мафины в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська