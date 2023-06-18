Для удачного пикника: салат в банке и мафины а-ля пицца – блюда за считанные минуты

Пикник – это отличный способ весело провести время вместе с семьей или друзьями. Меню на такое мероприятие должно быть соответствующим.

Лето – это время отдыха на свежем воздухе, а что может быть лучше пикника. В День пикника 24 Канал подобрал интересные рецепты блюд, которые можно взять с собой.

К теме День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе

Салат с курицей и рукколой под горчично-медовым соусом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Вкусно и просто / Фото unsplash

Ингредиенты

горчичный соус:

2 столовые ложки майонеза;

– 2 чайные ложки горчицы;

салат:

– 1 банка консервированной красной фасоли;

– 1 куриное филе приготовленное на гриле;

– 1 – 2 мандарина;

– орехи кешью по вкусу;

– 2 горсти листьев салата;

– щепотка соли;

– щепотка черного перца.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для соуса.

Налейте соус на дно банки и выложите остальные ингредиенты салата: красную фасоль, курицу, мандарины, кешью и листья салата.

Мафины аля-пицца

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Иллюстративное фото / Фото unsplash

Ингредиенты

100 грамм кефира;

– 100 грамм кукурузы;

– 100 грамм красного перца;

– 150 грамм куриного филе;

– 200 грамм муки;

– 2 яйца;

– 20 грамм зеленого лука;

– 100 миллилитров масла;

– 50 грамм хорошо плавящегося сыра;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– щепотка черного перца.

Приготовление: