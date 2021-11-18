Что приготовить из айвы: рецепт с вином и пряностями

Десерт из айвы получается удивительно нежным и ароматным. По вкусу он будто настоящий мармелад. Кстати, блюдо можно хранить в холодильнике в течение 5 дней.

Айва, или, еще ее называют, "ложное" яблоко, – настоящая королева осени. Хотя снаружи она похожа на большое яблоко, есть ее в сыром виде невозможно. А вот если вы запечете ее в духовке, вы поразитесь вкусом и консистенцией этого плода.

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В айве содержится множество полезных веществ: пектиновые соединения, глюкоза, фруктоза, соли калия, железа, кальция, фосфора и меди, а также витамины А, В, С, Е и РР.

Рецепт айвы в пряностях и вине

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Десерт из айвы / Скриншот с видео

Приготовление:

Тщательно помойте айву, снимите с нее кожицу и нарежьте дольками.

– 2 штуки айвы;– микс пряностей (гвоздика, корица, кардамон, бадьян);– 100 граммов сахара;– 200 миллилитров красного вина;– 30 граммов изюма;– 30 граммов миндаля.



Десерт из айвы / Скриншот с видео

На дно круглой формы (25 – 26 сантиметров в диаметре) выложите шкурки от айвы, а сверху мякоть.



Десерт из айвы / Скриншот с видео

Посыпьте все сахаром, выложите пряности, орехи и изюм.



Десерт из айвы / Скриншот с видео

Полейте все вином.



Десерт из айвы / Скриншот с видео

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте айву в течение 35-40 минут.



Десерт из айвы / Скриншот с видео

В процессе приготовления несколько раз полейте айву вином из деко. Вкусный и ароматный десерт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления ароматного десерта из айвы: