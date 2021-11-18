Айва, или, еще ее называют, "ложное" яблоко, – настоящая королева осени. Хотя снаружи она похожа на большое яблоко, есть ее в сыром виде невозможно. А вот если вы запечете ее в духовке, вы поразитесь вкусом и консистенцией этого плода.
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В айве содержится множество полезных веществ: пектиновые соединения, глюкоза, фруктоза, соли калия, железа, кальция, фосфора и меди, а также витамины А, В, С, Е и РР.
Рецепт айвы в пряностях и вине
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Десерт из айвы / Скриншот с видео
Приготовление:
- Тщательно помойте айву, снимите с нее кожицу и нарежьте дольками.
Десерт из айвы / Скриншот с видео
- На дно круглой формы (25 – 26 сантиметров в диаметре) выложите шкурки от айвы, а сверху мякоть.
Десерт из айвы / Скриншот с видео
- Посыпьте все сахаром, выложите пряности, орехи и изюм.
Десерт из айвы / Скриншот с видео
- Полейте все вином.
Десерт из айвы / Скриншот с видео
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте айву в течение 35-40 минут.
Десерт из айвы / Скриншот с видео
- В процессе приготовления несколько раз полейте айву вином из деко.
- Вкусный и ароматный десерт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления ароматного десерта из айвы: