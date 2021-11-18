Айва, или, еще ее называют, "ложное" яблоко, – настоящая королева осени. Хотя снаружи она похожа на большое яблоко, есть ее в сыром виде невозможно. А вот если вы запечете ее в духовке, вы поразитесь вкусом и консистенцией этого плода.

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В айве содержится множество полезных веществ: пектиновые соединения, глюкоза, фруктоза, соли калия, железа, кальция, фосфора и меди, а также витамины А, В, С, Е и РР.

Рецепт айвы в пряностях и вине

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Десерт из айвы / Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Тщательно помойте айву, снимите с нее кожицу и нарежьте дольками.


Десерт из айвы / Скриншот с видео

  1. На дно круглой формы (25 – 26 сантиметров в диаметре) выложите шкурки от айвы, а сверху мякоть.


Десерт из айвы / Скриншот с видео

  1. Посыпьте все сахаром, выложите пряности, орехи и изюм.


Десерт из айвы / Скриншот с видео

  1. Полейте все вином.


Десерт из айвы / Скриншот с видео

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте айву в течение 35-40 минут.


Десерт из айвы / Скриншот с видео

  1. В процессе приготовления несколько раз полейте айву вином из деко.
  2. Вкусный и ароматный десерт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления ароматного десерта из айвы: