Айва або ще її називають "хибне" яблуко – справжня королева осені. Хоч ззовні вона схожа на велике яблуко, їсти її в сирому вигляді неможливо. А от якщо ви запечете її в духовці, ви будете вражені смаком та консистенцією цього плоду.

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В айві міститься безліч корисних речовин: пектинові сполуки, глюкоза, фруктоза, солі калію, заліза, кальцію, фосфору і міді, а також вітаміни А, В, С, Е і РР.

Рецепт айви в прянощах та вині

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Десерт з айви / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте айву, зніміть з неї шкірку та наріжте шматочками (дольками).


Десерт з айви / Скріншот з відео

  1. На дно круглої форми (25 – 26 сантиметрів в діаметрі) викладіть шкірки від айви, а зверху м'якоть.


Десерт з айви / Скріншот з відео

  1. Посипте все цукром, викладіть прянощі, горіхи та родзинки.


Десерт з айви / Скріншот з відео

  1. Полийте все вином.


Десерт з айви / Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте айву протягом 35 – 40 хвилин.


Десерт з айви / Скріншот з відео

  1. В процесі приготування кілька разів полийте айву вином з деко.
  1. Смачний та ароматний десерт готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування ароматного десерту з айви: