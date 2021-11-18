Айва або ще її називають "хибне" яблуко – справжня королева осені. Хоч ззовні вона схожа на велике яблуко, їсти її в сирому вигляді неможливо. А от якщо ви запечете її в духовці, ви будете вражені смаком та консистенцією цього плоду.

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В айві міститься безліч корисних речовин: пектинові сполуки, глюкоза, фруктоза, солі калію, заліза, кальцію, фосфору і міді, а також вітаміни А, В, С, Е і РР.

Рецепт айви в прянощах та вині

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Десерт з айви / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 2 штуки айви;

– мікс прянощів (гвоздика, кориця, кардамон, бадьян);

– 100 грамів цукру;

– 200 мілілітрів червоного вина;

– 30 грамів родзинок;

– 30 грамів мигдалю.

Приготування:

Ретельно помийте айву, зніміть з неї шкірку та наріжте шматочками (дольками).



Десерт з айви / Скріншот з відео

На дно круглої форми (25 – 26 сантиметрів в діаметрі) викладіть шкірки від айви, а зверху м'якоть.



Десерт з айви / Скріншот з відео

Посипте все цукром, викладіть прянощі, горіхи та родзинки.



Десерт з айви / Скріншот з відео

Полийте все вином.



Десерт з айви / Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте айву протягом 35 – 40 хвилин.



Десерт з айви / Скріншот з відео

В процесі приготування кілька разів полийте айву вином з деко.

Смачний та ароматний десерт готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування ароматного десерту з айви: