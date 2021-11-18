Айва або ще її називають "хибне" яблуко – справжня королева осені. Хоч ззовні вона схожа на велике яблуко, їсти її в сирому вигляді неможливо. А от якщо ви запечете її в духовці, ви будете вражені смаком та консистенцією цього плоду.
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В айві міститься безліч корисних речовин: пектинові сполуки, глюкоза, фруктоза, солі калію, заліза, кальцію, фосфору і міді, а також вітаміни А, В, С, Е і РР.
Рецепт айви в прянощах та вині
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Десерт з айви / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте айву, зніміть з неї шкірку та наріжте шматочками (дольками).
Десерт з айви / Скріншот з відео
- На дно круглої форми (25 – 26 сантиметрів в діаметрі) викладіть шкірки від айви, а зверху м'якоть.
Десерт з айви / Скріншот з відео
- Посипте все цукром, викладіть прянощі, горіхи та родзинки.
Десерт з айви / Скріншот з відео
- Полийте все вином.
Десерт з айви / Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте айву протягом 35 – 40 хвилин.
Десерт з айви / Скріншот з відео
- В процесі приготування кілька разів полийте айву вином з деко.
- Смачний та ароматний десерт готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування ароматного десерту з айви: