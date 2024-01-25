Ореховый вкус и нежная текстура: приготовьте хлеб из авокадо
25 января 2024, 23:56Читати новину українською
Источник:Papilot
Авокадо – сливочный, с ореховыми нотками, его вкус идеально дополняет много блюд, в том числе довольно необычных. К примеру, из авокадо даже можно испечь оригинальный хлеб.
Эта нежная выпечка сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами. С ней ваш завтрак будет просто божественным!
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Рецепт хлеба из авокадо
- Время: 1,5 часа
- Порций: 2
– 1 стакан пшеничной муки;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– полчайной ложки пищевой соды;
– 1/4 чайной ложки корицы;
– 1/4 сливочного масла комнатной температуры;
– пол стакана сахара;
– 1/4 чайной ложки ванильного экстракта;
– пол стакана пюре из мякоти авокадо;
– 1 большое яйцо;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов и укройте форму для выпечки пергаментом.
- Тщательно перемешайте мякоть авокадо до однородности.
- Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, соду, корицу и соль. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- В другой миске взбейте миксером масло с сахаром до образования лёгкой, воздушной массы.
- Добавьте в масляную массу яйцо, экстракт ванили и авокадо и еще раз тщательно взбейте смесь миксером.
- К смеси из масла и яйца медленно добавьте муку и осторожно перемешайте все вместе.
- Выложите массу в предварительно подготовленную форму и выпекайте 35 – 45 минут.
Как выбрать спелое авокадо
Здоровое спелое авокадо имеет темно-зеленый или фиолетовый цвет, в зависимости от сорта. Избегайте ярко-зеленого (неспелого) и темно-коричневого (перезрелого).
Авокадо, имеющее равномерную форму и чувство тяжести, может похвастаться мясистым плодом внутри. Если вы можете легко сжать косточку между пальцами, значит авокадо созрело.Интересно знать: как быстро очистить орехи.