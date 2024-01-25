Эта нежная выпечка сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами. С ней ваш завтрак будет просто божественным!

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Рецепт хлеба из авокадо

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– полчайной ложки пищевой соды;

– 1/4 чайной ложки корицы;

– 1/4 сливочного масла комнатной температуры;

– пол стакана сахара;

– 1/4 чайной ложки ванильного экстракта;

– пол стакана пюре из мякоти авокадо;

– 1 большое яйцо;

– щепотка соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов и укройте форму для выпечки пергаментом. Тщательно перемешайте мякоть авокадо до однородности. Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, соду, корицу и соль. Все ингредиенты тщательно перемешайте. В другой миске взбейте миксером масло с сахаром до образования лёгкой, воздушной массы. Добавьте в масляную массу яйцо, экстракт ванили и авокадо и еще раз тщательно взбейте смесь миксером. К смеси из масла и яйца медленно добавьте муку и осторожно перемешайте все вместе. Выложите массу в предварительно подготовленную форму и выпекайте 35 – 45 минут.

Как выбрать спелое авокадо

Здоровое спелое авокадо имеет темно-зеленый или фиолетовый цвет, в зависимости от сорта. Избегайте ярко-зеленого (неспелого) и темно-коричневого (перезрелого).

Авокадо, имеющее равномерную форму и чувство тяжести, может похвастаться мясистым плодом внутри. Если вы можете легко сжать косточку между пальцами, значит авокадо созрело.

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