Ця ніжна випічка поєднується як з солодкими, так і з солоними стравами. З нею ваш сніданок буде просто божественним!

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Рецепт хліба з авокадо

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– пів чайної ложки харчової соди;

– ¼ чайної ложки кориці;

– ¼ вершкового масла кімнатної температури;

– пів склянки цукру;

– ¼ чайної ложки ванільного екстракту;

– пів склянки пюре з м’якоті авокадо;

– 1 велике яйце;

– дрібка солі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів і вкрийте форму для випічки пергаментом. Ретельно перемішайте м'якуш авокадо до однорідності. Просійте в миску борошно, додайте розпушувач, соду, корицю і сіль. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. В іншій мисці збийте міксером масло з цукром до утворення легкої, повітряної маси. Додайте до масляної маси яйце, екстракт ванілі та авокадо та ще раз ретельно збийте суміш міксером. До суміші із масла та яйця повільно додайте борошно та обережно перемішайте все разом. Викладіть масу в попередньо підготовлену форму і випікайте 35 – 45 хвилин.

Як обрати стигле авокадо

Здорове стигле авокадо має темно-зелений або фіолетовий колір, в залежності від сорту. Уникайте яскраво-зеленого (нестигле) і темно-коричневого (перезріле).

Авокадо, яке має рівномірну форму та відчуття важкості, може похизуватися м'ясистим плодом усередині. Якщо ви можете легко стиснути кісточку між пальцями, це означає, що авокадо дозріле.

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