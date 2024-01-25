Ця ніжна випічка поєднується як з солодкими, так і з солоними стравами. З нею ваш сніданок буде просто божественним!
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Рецепт хліба з авокадо
- Час: 1,5 години
- Порцій: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів і вкрийте форму для випічки пергаментом.
- Ретельно перемішайте м'якуш авокадо до однорідності.
- Просійте в миску борошно, додайте розпушувач, соду, корицю і сіль. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
- В іншій мисці збийте міксером масло з цукром до утворення легкої, повітряної маси.
- Додайте до масляної маси яйце, екстракт ванілі та авокадо та ще раз ретельно збийте суміш міксером.
- До суміші із масла та яйця повільно додайте борошно та обережно перемішайте все разом.
- Викладіть масу в попередньо підготовлену форму і випікайте 35 – 45 хвилин.
Як обрати стигле авокадо
Здорове стигле авокадо має темно-зелений або фіолетовий колір, в залежності від сорту. Уникайте яскраво-зеленого (нестигле) і темно-коричневого (перезріле).
Авокадо, яке має рівномірну форму та відчуття важкості, може похизуватися м'ясистим плодом усередині. Якщо ви можете легко стиснути кісточку між пальцями, це означає, що авокадо дозріле.