Сувлаки – традиционное блюдо греческой кухни, являющее собой кусочки мяса, нанизанного на деревянные шпажки. Его подают в хлебце или уйдет, и он может быть дополнен различными начинками и соусами, такими как помидоры, лук или горчица.
Не упустите Секреты домашней радости: как быстро приготовить печеные яблоки
Рецепт сувлаки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- В миску налейте оливковое масло, лимонный сок, добавьте 1 чайную ложку орегано и прессованный чеснок.
- Мясо нарежьте кубиками одинакового размера примерно 1 сантиметр.
- Поместите мясо в маринад и оставьте на 30 минут.
- Смочите палочки для шашлыка в воде.
- Через 30 минут нанизайте мясо на шампуры.
- Разогрейте сковороду и обжарьте сулаки по 3 – 4 минуты с каждой стороны.