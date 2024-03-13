Не только намазка на хлеб: с чем есть авокадо

13 марта 2024, 21:20
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Источник:

sylwia

Авокадо – это настоящий супергерой среди ингредиентов на кухне! Он является отличным дополнением к множеству блюд, которое дарит особые нотки.

Для того чтобы авокадо смаковал по-особенному, его следует подать с правильными ингредиентами. Есть определенные комбинации, которые будут максимально выигрышные.

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С чем есть авокадо

Высокие температуры плохо влияют на авокадо, поэтому эти фрукты следует есть сырыми. Сбрызнув плод лимонным соком (чтобы не почернел), его можно добавлять в салаты.

Мякоть авокадо можно использовать как масло и намазывать на хлеб или сыр. Иногда в суши также добавляют мякоть фрукта. Некоторые люди используют авокадо, как добавку к яичнице, бутербродам с помидорами и лапше. Также фрукт прекрасно сочетается с морепродуктами, например, креветками и различными сырами.

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Также особое, вкусное впечатление составляет паста гуакамоле. Ее используют для приготовления закусок на гриле, мяса или сэндвичей.

Рецепт гуакамоле с авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 больших авокадо;
– 2 зеленых перца чили;
– пучок свежего кориандра;
– выжатый сок из одного лимона;
– 2 больших помидора;
– 1 красная луковица;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Начнем приготовление пасты гуакамоле с разрезания авокадо пополам и удаления косточек. Затем ложкой выньте мякоть в миску и сбрызните лимонным соком (чтобы она не потемнела).
  2. Затем с помощью вилки или миксера измельчите фрукты в однородную массу и добавьте предварительно нарезанные перец чили, помидоры, лук и кориандр.
  3. Полученную пасту можно приправить солью по вкусу.
  4. Перед подачей пасту поставьте в холодильник для охлаждения на 20 – 30 минут.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська