Для того, щоб авокадо смакувало по-особливому, його слід подати з правильними інгредієнтами. Є певні комбінації, які будуть максимально виграшні.
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З чим їсти авокадо
Високі температури погано впливають на авокадо, тому ці фрукти слід їсти сирими. Збризнувши плід лимонним соком (щоб не почорнів), його можна додавати в салати.
М'якоть авокадо можна використовувати як масло і намазувати на хліб або сир. Іноді в суші також додають м’якуш фрукта. Деякі люди використовують авокадо, як добавку до яєчні, бутербродів з помідорами та локшини. Також фрукт чудово поєднується з морепродуктами, наприклад, креветками та різними сирами.
Також особливе, смачне враження складає паста гуакамоле. Її використовують для приготування закусок на грилі, м’яса чи сендвічів.
Рецепт гуакамоле з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Почнемо приготування пасти гуакамоле з розрізання авокадо навпіл і видалення кісточок. Потім ложкою вийміть м’якоть в миску і збризніть лимонним соком (щоб вона не потемніла).
- Потім за допомогою виделки або міксера подрібніть фрукти в однорідну масу і додайте попередньо нарізані перець чилі, помідори, цибулю і коріандр.
- Отриману пасту можна приправити сіллю до смаку.
- Перед подачею пасту поставте в холодильник для охолодження на 20 – 30 хвилин.