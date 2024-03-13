Для того чтобы авокадо смаковал по-особенному, его следует подать с правильными ингредиентами. Есть определенные комбинации, которые будут максимально выигрышные.
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С чем есть авокадо
Высокие температуры плохо влияют на авокадо, поэтому эти фрукты следует есть сырыми. Сбрызнув плод лимонным соком (чтобы не почернел), его можно добавлять в салаты.
Мякоть авокадо можно использовать как масло и намазывать на хлеб или сыр. Иногда в суши также добавляют мякоть фрукта. Некоторые люди используют авокадо, как добавку к яичнице, бутербродам с помидорами и лапше. Также фрукт прекрасно сочетается с морепродуктами, например, креветками и различными сырами.
Также особое, вкусное впечатление составляет паста гуакамоле. Ее используют для приготовления закусок на гриле, мяса или сэндвичей.
Рецепт гуакамоле с авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Начнем приготовление пасты гуакамоле с разрезания авокадо пополам и удаления косточек. Затем ложкой выньте мякоть в миску и сбрызните лимонным соком (чтобы она не потемнела).
- Затем с помощью вилки или миксера измельчите фрукты в однородную массу и добавьте предварительно нарезанные перец чили, помидоры, лук и кориандр.
- Полученную пасту можно приправить солью по вкусу.
- Перед подачей пасту поставьте в холодильник для охлаждения на 20 – 30 минут.