Для того чтобы авокадо смаковал по-особенному, его следует подать с правильными ингредиентами. Есть определенные комбинации, которые будут максимально выигрышные.

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С чем есть авокадо

Высокие температуры плохо влияют на авокадо, поэтому эти фрукты следует есть сырыми. Сбрызнув плод лимонным соком (чтобы не почернел), его можно добавлять в салаты.

Мякоть авокадо можно использовать как масло и намазывать на хлеб или сыр. Иногда в суши также добавляют мякоть фрукта. Некоторые люди используют авокадо, как добавку к яичнице, бутербродам с помидорами и лапше. Также фрукт прекрасно сочетается с морепродуктами, например, креветками и различными сырами.

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Также особое, вкусное впечатление составляет паста гуакамоле. Ее используют для приготовления закусок на гриле, мяса или сэндвичей.

Рецепт гуакамоле с авокадо

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 больших авокадо;

– 2 зеленых перца чили;

– пучок свежего кориандра;

– выжатый сок из одного лимона;

– 2 больших помидора;

– 1 красная луковица;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Начнем приготовление пасты гуакамоле с разрезания авокадо пополам и удаления косточек. Затем ложкой выньте мякоть в миску и сбрызните лимонным соком (чтобы она не потемнела). Затем с помощью вилки или миксера измельчите фрукты в однородную массу и добавьте предварительно нарезанные перец чили, помидоры, лук и кориандр. Полученную пасту можно приправить солью по вкусу. Перед подачей пасту поставьте в холодильник для охлаждения на 20 – 30 минут.