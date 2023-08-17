Это блюдо станет фаворитом сезона: как приготовить пасту из баклажанов

17 августа 2023, 21:21
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Источник:

fajne gotowanie

Баклажанная паста – отличное предложение для вкусной пасты для бутербродов. Также она станет прекрасным дополнением к овощным и мясным запеканкам.

Баклажаны являются частым гостем на украинской кухне, когда все известные блюда уже приготовлены, следует выбрать новую. Приготовьте аппетитную намазку, пока длится сезон баклажанов.

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Паста из баклажанов

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Как это вкусно / Иллюстративный фото Good in the simple

Ингредиенты:
300 грамм баклажанов;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 50 граммов тахини (кунжутная паста);
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка петрушки;
– специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу.

Приготовление:

  • Проколите баклажаны вилкой и запеките в духовке до готовности.
  • Когда они остынут, снимите с них кожуру.
  • Поместите мякоть в кухонный комбайн, добавьте чеснок, соль, перец и тахини и размельчите до получения однородной массы.
  • При желании измельчите петрушку и добавьте ее вместе с лимонным соком в пасту и перемешайте.
  • Готовую пасту подавайте с хлебом.

Разнообразьте свое меню и приготовьте вкусную овощную запеканку.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська