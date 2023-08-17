Это блюдо станет фаворитом сезона: как приготовить пасту из баклажанов
17 августа 2023, 21:21Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
Баклажанная паста – отличное предложение для вкусной пасты для бутербродов. Также она станет прекрасным дополнением к овощным и мясным запеканкам.
Баклажаны являются частым гостем на украинской кухне, когда все известные блюда уже приготовлены, следует выбрать новую. Приготовьте аппетитную намазку, пока длится сезон баклажанов.
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Паста из баклажанов
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Как это вкусно / Иллюстративный фото Good in the simpleИнгредиенты:
– 300 грамм баклажанов;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 50 граммов тахини (кунжутная паста);
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка петрушки;
– специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Проколите баклажаны вилкой и запеките в духовке до готовности.
- Когда они остынут, снимите с них кожуру.
- Поместите мякоть в кухонный комбайн, добавьте чеснок, соль, перец и тахини и размельчите до получения однородной массы.
- При желании измельчите петрушку и добавьте ее вместе с лимонным соком в пасту и перемешайте.
- Готовую пасту подавайте с хлебом.
Разнообразьте свое меню и приготовьте вкусную овощную запеканку.