Баклажани є частим гостем на українській кухні, коли всі відомі страви вже приготовані, слід обрати нову. Приготуйте апетитну намазку, поки триває сезон баклажанів.

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Паста з баклажанів

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Як це смачно / Ілюстративне фото Good in the simple

Приготування:

  • Проколіть баклажани виделкою і запечіть в духовці до готовності.
  • Коли вони охолонуть, зніміть з них шкірку.
  • Помістіть м’якоть у кухонний комбайн, додайте часник, сіль, перець і тахіні та подрібніть до отримання однорідної маси.
  • За бажанням подрібніть петрушку і додайте її разом з лимонним соком в пасту і перемішайте.
  • Готову пасту подавайте з хлібом.

Урізноманітніть своє меню і приготуйте смачну овочеву запіканку.