Летом всегда хочется простой и легкой пищи, как эта овощная запеканка. Ее удобно брать в дорогу, ведь даже холодной она изрядно вкусна.
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Полейте ее домашней сметаной или другим любимым соусом и наслаждайтесь обедом или легким ужином.
Рецепт овощной запеканки, как пирог
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
- Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
- Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
- Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!