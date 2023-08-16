Летом всегда хочется простой и легкой пищи, как эта овощная запеканка. Ее удобно брать в дорогу, ведь даже холодной она изрядно вкусна.

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Полейте ее домашней сметаной или другим любимым соусом и наслаждайтесь обедом или легким ужином.

Рецепт овощной запеканки, как пирог

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
  • Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
  • Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
  • Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!