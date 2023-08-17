Проколите баклажаны вилкой и запеките в духовке до готовности.

Проколите баклажаны вилкой и запеките в духовке до готовности.

Проколите баклажаны вилкой и запеките в духовке до готовности.

Когда они остынут, снимите с них кожуру.

Когда они остынут, снимите с них кожуру.

Когда они остынут, снимите с них кожуру.

Поместите мякоть в кухонный комбайн, добавьте чеснок, соль, перец и тахини и размельчите до получения однородной массы.

Поместите мякоть в кухонный комбайн, добавьте чеснок, соль, перец и тахини и размельчите до получения однородной массы.

Поместите мякоть в кухонный комбайн, добавьте чеснок, соль, перец и тахини и размельчите до получения однородной массы.