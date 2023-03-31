Куда девать не использованные белки после приготовления куличей – рецепт рулета с ягодами
31 марта 2023, 13:27Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
После выпечки Пасхальных куличей всегда остается немало яичных белков, чтобы не выбрасывать их, мы подготовили вкусный рецепт домашней выпечки.
Белковый рулет с ягодами идеально подойдет к праздничному столу, а еще он невероятно вкусен. Чтобы его приготовить не нужно прилагать много усилий, процесс очень прост.
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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом с читателями, который поможет использовать яичные белки, оставшиеся после выпечки сдобы: кулич.
Рецепт белкового рулета с ягодами.
- Время: 2 часа
- Порции: 1 рулет
Приготовление:
- В белки комнатной температуры добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах в белую легкую пену. Добавляем сахарную пудру в несколько приемов и продолжаем взбивать около 10-12 минут до стойкой массы.
- Добавляем крахмал и по желанию цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваем смесь.
- Пергамент приклеиваем на капли консистенции. Сверху выкладываем ложкой меренга и выравниваем по листу. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут.
- Достаем из духовки, даем немного остыть и пролистываем на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляем.
- Для крема смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.
- Вишни предварительно размораживаем, добавляем сахар и крахмал. Хорошо помешивая, доводим до кипения, охлаждаем.
- Часть крема перекладываем в кондитерский мешок, часть намазываем на меренге, а поверх размещаем вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваем рулет.
- Украшаем частью крема из мешка и ягодами, мятой, по вашему желанию. Такой десерт необходимо съесть через два дня.
Приятного аппетита!
Советы от Владимира Ярославского
- Белки должны быть комнатной температуры и, желательно, старыми. Пусть постоят у вас в холодильнике под пленкой с неделю.
- Обязательно без частиц желтка и совершенно в чистой посуде – в противном случае белок не собьется.