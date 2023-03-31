Куда девать не использованные белки после приготовления куличей – рецепт рулета с ягодами

После выпечки Пасхальных куличей всегда остается немало яичных белков, чтобы не выбрасывать их, мы подготовили вкусный рецепт домашней выпечки.

Белковый рулет с ягодами идеально подойдет к праздничному столу, а еще он невероятно вкусен. Чтобы его приготовить не нужно прилагать много усилий, процесс очень прост.

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом с читателями, который поможет использовать яичные белки, оставшиеся после выпечки сдобы: кулич.

Рецепт белкового рулета с ягодами.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1 рулет

Ингредиенты:

– 190 граммов яичных белков;

– 300 граммов сахарной пудры;

– 36 граммов кукурузного крахмала;

– 1 грамм лимонной кислоты;

– 2 грамма соли.

Для крема:

– 350 граммов крем-сыра;

– 250 граммов жирных сливок;

– 25 граммов сахара.

Для вишневой начинки:

– 300 граммов вишни;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 15 граммов сахара.

Приготовление:

В белки комнатной температуры добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах в белую легкую пену. Добавляем сахарную пудру в несколько приемов и продолжаем взбивать около 10-12 минут до стойкой массы.

Добавляем крахмал и по желанию цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваем смесь.

Пергамент приклеиваем на капли консистенции. Сверху выкладываем ложкой меренга и выравниваем по листу. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут.

Достаем из духовки, даем немного остыть и пролистываем на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляем.

Для крема смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.

Вишни предварительно размораживаем, добавляем сахар и крахмал. Хорошо помешивая, доводим до кипения, охлаждаем.

Часть крема перекладываем в кондитерский мешок, часть намазываем на меренге, а поверх размещаем вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваем рулет.

Украшаем частью крема из мешка и ягодами, мятой, по вашему желанию. Такой десерт необходимо съесть через два дня.

Приятного аппетита!

Советы от Владимира Ярославского