Білковий рулет з ягодами ідеально підійде до святкового столу, а ще він неймовірно смачний. Щоб його приготувати не потрібно докладати багато зусиль, процес дуже простий.
Читайте також Італійський вечір вдома: як приготувати пасту Болоньєзе з курячим фаршем і томатами
Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом з читачами, який допоможе використати яєчні білки, які залишилися після випікання здоби: пасочок.
Рецепт білкового рулету з ягодами
- Час: 2 години
- Порції: 1 рулет
Приготування:
- У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.
- Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.
- Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.
- Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.
- Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.
- Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.
- Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.
- Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.
Смачного!
Поради від Володимира Ярославського
- Білки мають бути кімнатної температури й, бажано, старими. Нехай постоять у вас в холодильнику під плівкою з тиждень.
- Обов'язково без частинок жовтка й абсолютно в чистому посуді – в іншому разі білок не зіб'ється.