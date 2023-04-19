Не выбрасывайте черствой кулич: рецепт десерта с яблоками

19 апреля 2023, 09:51
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Валерия Велигура

После Пасхи всегда остаются куличи, они черствеют и что с ними делать дальше – не выбрасывать же?! Мы предлагаем из них приготовить новый, вкусный десерт.

Если вы устали есть куличи или они стали черствыми – воспользуйтесь этим рецептом и удивите родных и близких новым десертом с яблоком, нежным кремом и куличами.

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Такой вариант точно оценить все, особенно родители. Выбирайте для выпечки сорта сладких яблок или кислых, если любите "свежие" десерты.

Рецепт выпечки из остатков кулича

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Для крема перемешиваем яйца с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем молоко или сливки и варим до легкой загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, ароматизатор, цедру и сок апельсина, перемешиваем и даем остыть.
  • В куличи срезаем верхушку, разрезаем пополам и нарезаем ломтиками.
  • Яблоко нарезаем тонкими ломтиками.
  • Кулич погружаем в крем и кладем в форму вместе с яблоками.
  • Сверху посыпаем сахаром, корицей, цедрой апельсина, миндальными хлопьями и добавляем сливочное масло.
  • Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак