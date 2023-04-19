Если вы устали есть куличи или они стали черствыми – воспользуйтесь этим рецептом и удивите родных и близких новым десертом с яблоком, нежным кремом и куличами.

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Такой вариант точно оценить все, особенно родители. Выбирайте для выпечки сорта сладких яблок или кислых, если любите "свежие" десерты.

Рецепт выпечки из остатков кулича

Время: 60 минут

Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 400 граммов кулича (лучше уже немножко черствого);

– 2 яйца;

– 80 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 400 граммов молока или сливок 10%;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 чайная кровать ванильного или другого ароматизатора;

– цедра 1 апельсина;

– 2 столовые ложки апельсинового сока;

– 1 большое яблоко;

– при желании ням: сахар, корица, сливочное масло, цедра апельсина и миндальные хлопья. ⠀ ⠀

Приготовление:

Для крема перемешиваем яйца с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем молоко или сливки и варим до легкой загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, ароматизатор, цедру и сок апельсина, перемешиваем и даем остыть.

В куличи срезаем верхушку, разрезаем пополам и нарезаем ломтиками.

Яблоко нарезаем тонкими ломтиками.

Кулич погружаем в крем и кладем в форму вместе с яблоками.

Сверху посыпаем сахаром, корицей, цедрой апельсина, миндальными хлопьями и добавляем сливочное масло.

Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.