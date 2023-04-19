Если вы устали есть куличи или они стали черствыми – воспользуйтесь этим рецептом и удивите родных и близких новым десертом с яблоком, нежным кремом и куличами.
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Такой вариант точно оценить все, особенно родители. Выбирайте для выпечки сорта сладких яблок или кислых, если любите "свежие" десерты.
Рецепт выпечки из остатков кулича
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для крема перемешиваем яйца с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем молоко или сливки и варим до легкой загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, ароматизатор, цедру и сок апельсина, перемешиваем и даем остыть.
- В куличи срезаем верхушку, разрезаем пополам и нарезаем ломтиками.
- Яблоко нарезаем тонкими ломтиками.
- Кулич погружаем в крем и кладем в форму вместе с яблоками.
- Сверху посыпаем сахаром, корицей, цедрой апельсина, миндальными хлопьями и добавляем сливочное масло.
- Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Приятного аппетита!