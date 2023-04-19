Якщо ви втомилися їсти паски, або вони стали черствими – скористайтеся цим рецептом та здивуйте рідних і близьких новим десертом з яблуком, ніжним кремом та паски.

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Такий варіант точно оцінити всі, особливо батьки. Обирайте для випічки сорти солодких яблук, або кислих, якщо любите "свіжі" десерти.

Рецепт випічки із залишків паски

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Для крему яйця перемішуємо з цукром, сіллю та крохмалем. Додаємо молоко або вершки та варимо до легкого загущення. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло, ароматизатор, цедру та сік апельсину, перемішуємо та даємо охолонути.
  • У паски зрізаємо верхівку, розрізаємо навпіл та нарізаємо скибочками.
  • Яблуко нарізаємо тонкими скибками.
  • Паску занурюємо у крем та кладемо у форму разом з яблуками.
  • Зверху посипаємо цукром, корицею, цедрою апельсина, мигдальними пластівцями та додаємо вершкове масло.
  • Запікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Смачного!