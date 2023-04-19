Якщо ви втомилися їсти паски, або вони стали черствими – скористайтеся цим рецептом та здивуйте рідних і близьких новим десертом з яблуком, ніжним кремом та паски.
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Такий варіант точно оцінити всі, особливо батьки. Обирайте для випічки сорти солодких яблук, або кислих, якщо любите "свіжі" десерти.
Рецепт випічки із залишків паски
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Для крему яйця перемішуємо з цукром, сіллю та крохмалем. Додаємо молоко або вершки та варимо до легкого загущення. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло, ароматизатор, цедру та сік апельсину, перемішуємо та даємо охолонути.
- У паски зрізаємо верхівку, розрізаємо навпіл та нарізаємо скибочками.
- Яблуко нарізаємо тонкими скибками.
- Паску занурюємо у крем та кладемо у форму разом з яблуками.
- Зверху посипаємо цукром, корицею, цедрою апельсина, мигдальними пластівцями та додаємо вершкове масло.
- Запікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
Смачного!