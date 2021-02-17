Smachno News подготовили для вас три простых рецепта блюд из цветной капусты – жаренную в кляре, запеченную в духовке, овощной суп, которые вы легко можете приготовить дома.

Цветная капуста содержит много витаминов и микроэлементов. Для приготовления блюд используют свежую капусту или замороженную. Соцветия капусты можно жарить, готовить в духовке, варить. Ее добавляют в различные блюда – супы, салаты, а также подают в виде гарнира.

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Жареная капуста в кляре

Ингредиенты:

– 400 граммов цветной капусты;

– 1 яйцо;

– 150 граммов муки;

– подсолнечное масло;

– 100 миллилитров молока;

– соль, перец.

Жареная цветная капуста/ Фото pexels.com

Для приготовления тщательно помойте капусту, разрежьте на соцветия. В кастрюлю с кипятком выложите соцветия капусты, варите 3-5 минут. В миске смешайте яйцо с молоком, добавьте соль, перец, муку, перемешайте до однородной консистенции. Капусту окуните в кляр и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки.

Капуста запеченная в духовке

Ингредиенты:

– 400 граммов цветной капусты;

– оливковое масло;

– лимонный сок;

– соль, перец.

Цветная капуста запеченная в духовке / Фото unsplash.com

Для приготовления тщательно помойте капусту, разрежьте на соцветия. Разогрейте духовку до 200 градусов, выстелите противень пергаментом, выложите капусту, добавьте соль, перец, сбрызните лимонным соком, оливковым маслом и отправьте запекаться на 40-45 минут до готовности. Выложите на тарелку.

Овощной суп из цветной капусты

Ингредиенты:

– 500 граммов цветной капусты;

– 2-4 картофеля;

– 1-2 моркови

– 1 луковица;

– петрушка;

– лавровый лист;

– соль, перец.

Овощной суп с цветной капусты / Фото freepik.com