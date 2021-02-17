Три блюда со цветной капустой: домашние рецепты
Smachno News подготовили для вас три простых рецепта блюд из цветной капусты – жаренную в кляре, запеченную в духовке, овощной суп, которые вы легко можете приготовить дома.
Цветная капуста содержит много витаминов и микроэлементов. Для приготовления блюд используют свежую капусту или замороженную. Соцветия капусты можно жарить, готовить в духовке, варить. Ее добавляют в различные блюда – супы, салаты, а также подают в виде гарнира.
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Жареная капуста в кляре
Жареная цветная капуста/ Фото pexels.com
- Для приготовления тщательно помойте капусту, разрежьте на соцветия.
- В кастрюлю с кипятком выложите соцветия капусты, варите 3-5 минут.
- В миске смешайте яйцо с молоком, добавьте соль, перец, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Капусту окуните в кляр и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки.
Капуста запеченная в духовке
Цветная капуста запеченная в духовке / Фото unsplash.com
- Для приготовления тщательно помойте капусту, разрежьте на соцветия.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, выстелите противень пергаментом, выложите капусту, добавьте соль, перец, сбрызните лимонным соком, оливковым маслом и отправьте запекаться на 40-45 минут до готовности.
- Выложите на тарелку.
Овощной суп из цветной капусты
Овощной суп с цветной капусты / Фото freepik.com
- Для приготовления супа помойте, разделите на соцветия капусту.
- Картофель, морковь помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Лук очистите от шелухи, измельчить ножом.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, капусту, добавьте соль, перец, лавровый лист.
- На сковороде обжарьте лук с морковью до золотой корочки, добавьте в суп, варите 15-20 минут до готовности.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Выложите готовый суп в тарелку, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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