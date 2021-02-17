Smachno News підготували для вас три прості рецепти страв зі цвітної капусти – смажену в клярі, запечену у духовці, овочевий суп, які ви легко можете приготувати вдома.

Цвітна капуста містить багато вітамінів та мікроелементів. Для приготування страв використовують свіжу капусту або заморожену. Суцвіття капусти можна смажити, готувати у духовці, варити. Її додають до різноманітних страв – супів, салатів, а також подають у вигляді гарніру. Читайте також Сезонні продукти лютого: чим краще харчуватись взимку Обсмажена капуста в клярі Інгредієнти:

– 400 грамів цвітної капусти;

– 1 яйце;

– 150 грамів борошна;

– соняшникова олія;

– 100 мілілітрів молока;

– сіль, перець. Смажена цвітна капуста/ Фото pexels.com Для приготування ретельно помийте капусту, розріжте на суцвіття. У каструлю з окропом викладіть суцвіття капусти, варіть 3-5 хвилин. У мисці змішайте яйце з молоком, додайте сіль, перець, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Капусту занурте у кляр і обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки. Капуста запечена у духовці Інгредієнти:

– 400 грамів цвітної капусти;

– оливкова олія;

– лимонний сік;

– сіль, перець. Цвітна капуста запечена в духовці/ Фото unsplash.com Для приготування ретельно помийте капусту, розріжте на суцвіття. Розігрійте духовку до 200 градусів, вистеліть деко пергаментом, викладіть капусту, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком, оливковою олією та відправте запікатись на 40-45 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Овочевий суп з цвітної капусти Інгредієнти:

– 500 грамів цвітної капусти;

– 2-4 картоплі;

– 1-2 моркви;

– 1 цибуля;

– петрушка;

– лавровий лист;

– сіль, перець. Овочевий суп зі цвітною капустою/ Фото freepik.com Для приготування супу помийте, розділіть на суцвіття капусту. Картоплю, моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками. Моркву натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем. У каструлю з окропом викладіть картоплю, капусту, додайте сіль, перець, лавровий лист. На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте у суп, варіть 15-20 хвилин до готовності. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Викладіть готовий суп у тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!