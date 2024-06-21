Оригинальное дополнение к завтраку: как приготовить паштет из кабачков

21 июня 2024, 10:32
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Источник:

Kwestia smaku

Кабачки – универсальные овощи, которые есть на каждой грядке, да и стоят они недорого. Если не знаете, как их приготовить, запеките паштет, который захочется готовить снова и снова.

Жареные, тушеные – летом можно долго гадать, как по-новому приготовить кабачки. Особый паштет станет "изюминкой" этого периода.

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Паштет из кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4


Так вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 3/4 стакана панировочных сухарей;
– 5 столовых ложек манной крупы;
– 4 столовые ложки измельченной петрушки;
– 3 яйца;
– соль, перец, паприка, куркума, орегано по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, обсушите, обрежьте кончики и натрите на крупной терке.
  2. Лук почистите и натрите на терке, но с мелкими отверстиями.
  3. Положите кабачки и лук в большую миску, добавьте 2 чайные ложки соли и перемешайте.
  4. Отставьте примерно на полчаса, пока кабачки пустят сок. Затем положите на сито и очень тщательно процедите (нажмите рукой, чтобы избавиться как можно больше сока).
  5. К отжатым кабачкам добавьте очищенную и мелко натертую морковь, прессованный чеснок, оливковое масло, панировочные сухари, манку, петрушку и яйца.
  6. Приправьте перцем, паприкой, куркумой и орегано и тщательно вымесите.
  7. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  8. Выложите кабачковую массу в небольшую форму для выпечки, застеленную бумагой для выпечки, прижмите и разровняйте ложкой. Поставьте в духовку и запекайте без крышки примерно 1 час 15 минут (или чуть дольше, до золотисто-коричневого цвета). Полностью остудите.
  9. Перед запеканием вы можете положить на паштет листья петрушки и измельченный лук, а сверху смазать оливковым маслом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська