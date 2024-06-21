Оригинальное дополнение к завтраку: как приготовить паштет из кабачков
21 июня 2024, 10:32Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Кабачки – универсальные овощи, которые есть на каждой грядке, да и стоят они недорого. Если не знаете, как их приготовить, запеките паштет, который захочется готовить снова и снова.
Жареные, тушеные – летом можно долго гадать, как по-новому приготовить кабачки. Особый паштет станет "изюминкой" этого периода.
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Паштет из кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 4
Так вкусно / Фото kwestia smaku
– 1 килограмм кабачков;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 3/4 стакана панировочных сухарей;
– 5 столовых ложек манной крупы;
– 4 столовые ложки измельченной петрушки;
– 3 яйца;
– соль, перец, паприка, куркума, орегано по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите, обрежьте кончики и натрите на крупной терке.
- Лук почистите и натрите на терке, но с мелкими отверстиями.
- Положите кабачки и лук в большую миску, добавьте 2 чайные ложки соли и перемешайте.
- Отставьте примерно на полчаса, пока кабачки пустят сок. Затем положите на сито и очень тщательно процедите (нажмите рукой, чтобы избавиться как можно больше сока).
- К отжатым кабачкам добавьте очищенную и мелко натертую морковь, прессованный чеснок, оливковое масло, панировочные сухари, манку, петрушку и яйца.
- Приправьте перцем, паприкой, куркумой и орегано и тщательно вымесите.
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Выложите кабачковую массу в небольшую форму для выпечки, застеленную бумагой для выпечки, прижмите и разровняйте ложкой. Поставьте в духовку и запекайте без крышки примерно 1 час 15 минут (или чуть дольше, до золотисто-коричневого цвета). Полностью остудите.
- Перед запеканием вы можете положить на паштет листья петрушки и измельченный лук, а сверху смазать оливковым маслом.