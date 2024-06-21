Смажені, тушковані – влітку можна довго гадати, як по-новому приготувати кабачки. Особливий паштет стане "родзинкою" цього періоду.

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Паштет з кабачків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Як приготувати кабачки
Так смачно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Кабачки помийте, обсушіть, обріжте кінчики та натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю почистіть і натріть на тертці, але з дрібними отворами.
  3. Покладіть кабачки та цибулю у більшу миску, додайте 2 чайні ложки солі та перемішайте.
  4. Відставте приблизно на пів години, поки кабачки пустять сік. Потім покладіть на сито і дуже ретельно процідіть (натисніть рукою, щоб позбутися якомога більше соку).
  5. До відтиснутих кабачків додайте очищену і дрібно натерту моркву, пресований часник, оливкову олію, панірувальні сухарі, манку, петрушку і яйця.
  6. Приправте перцем, паприкою, куркумою та орегано і ретельно вимісіть.
  7. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  8. Викладіть кабачкову масу в невелику форму для випічки, застелену папером для випічки, притисніть і розрівняйте ложкою. Поставте в духовку та запікайте без кришки приблизно 1 годину 15 хвилин (або трохи довше, до золотисто-коричневого кольору). Повністю остудіть.
  9. Перед запіканням ви можете покласти на паштет листя петрушки та подрібнену цибулю, а зверху змастити оливковою олією.