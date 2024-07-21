Их также можно приготовить на зиму: рецепт консервированных кабачков

21 июля 2024, 10:22
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Источник:

Fajne gotowanie

Огурцы, помидоры – привычные овощи, которые мы привыкли готовить на зиму. Однако таким образом еще можно приготовить кабачки – и вы точно не пожалеете.

Консервированные кабачки – отличный вариант для вкусного дополнения к блюдам. Обязательно попробуйте простой рецепт домашней консервации из кабачков.

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Рецепт консервированных кабачков

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– 4 больших луковицы;
– 1 стакан уксуса (250 миллилитров);
– 350 грамм сахара;
– специи: карри, перец душистый, лавровый лист, чеснок, перец горошком, горчица, соль.

Приготовление:

  1. Вымойте 6 банок и крышки.
  2. Налейте в кастрюлю 4 стакана воды, добавьте уксус, сахар, 4 чайные ложки карри и 1 столовую ложку соли.
  3. Смешайте ингредиенты и варите примерно 2 минуты после закипания воды.
  4. Лук почистите и нарежьте кружочками.
  5. Кабачок помойте, срежьте кончики и нарежьте брусочками длиной примерно на 5 сантиметров больше высоты банки.
  6. В каждую банку насыпьте по половине чайной ложки горчицы, 3 зерна душистого перца, 4 горошины перца, 1 лавровый лист и зубчик чеснока.
  7. Кабачки плотно уложите друг к другу в банку. Сверху на цуккини выложить лук.
  8. Жидкость залейте в банки, чтобы лук был покрыт.
  9. Тщательно закройте банки.
  10. Поместите банки в кастрюлю, выстеленную тканью, оставляя между ними расстояние. Затем налейте воды на 3/4 высоты.
  11. Пастеризуйте банки примерно 20 минут после закипания воды.
  12. Затем выньте банки из воды, поставьте вверх дном на ткань и дайте остыть.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська