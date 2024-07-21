Консервированные кабачки – отличный вариант для вкусного дополнения к блюдам. Обязательно попробуйте простой рецепт домашней консервации из кабачков.
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Рецепт консервированных кабачков
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вымойте 6 банок и крышки.
- Налейте в кастрюлю 4 стакана воды, добавьте уксус, сахар, 4 чайные ложки карри и 1 столовую ложку соли.
- Смешайте ингредиенты и варите примерно 2 минуты после закипания воды.
- Лук почистите и нарежьте кружочками.
- Кабачок помойте, срежьте кончики и нарежьте брусочками длиной примерно на 5 сантиметров больше высоты банки.
- В каждую банку насыпьте по половине чайной ложки горчицы, 3 зерна душистого перца, 4 горошины перца, 1 лавровый лист и зубчик чеснока.
- Кабачки плотно уложите друг к другу в банку. Сверху на цуккини выложить лук.
- Жидкость залейте в банки, чтобы лук был покрыт.
- Тщательно закройте банки.
- Поместите банки в кастрюлю, выстеленную тканью, оставляя между ними расстояние. Затем налейте воды на 3/4 высоты.
- Пастеризуйте банки примерно 20 минут после закипания воды.
- Затем выньте банки из воды, поставьте вверх дном на ткань и дайте остыть.