Такой пикантный салат идеально подойдет к мясу. Также его очень вкусно есть самостоятельно.

Будет вкусно Закарпатский рецепт, который поразит всех: маринованные кабачки с кетчупом чили

Салат из кабачков по-корейски

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи и зелень помойте. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сладкий перец - соломкой, очищенный лук – полукольцами, а морковь натрите на терку по-корейски. Зелень измельчите.
  2. Смешайте уксус, масло, соль, сахар, перец и приправу для моркови по-корейски.
  3. Овощи выложите в большую кастрюлю, полейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа.
  4. Тем временем подготовьте банки и крышки. Плотно заполните банки салатом и накройте крышками.
  5. На дно большой кастрюли положите полотенце и поставьте в нее банки. Налейте теплую воду до плечиков. Доведите воду до кипения и кипятите на умеренном огне 30 минут. После этого герметично закройте банки крышками.