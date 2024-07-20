Такой пикантный салат идеально подойдет к мясу. Также его очень вкусно есть самостоятельно.

Будет вкусно Закарпатский рецепт, который поразит всех: маринованные кабачки с кетчупом чили

Салат из кабачков по-корейски

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 300 граммов лука;

– 400 граммов моркови;

– 200 граммов красного сладкого перца;

– 7 зубчиков чеснока;

– 80 граммов зелени.

Для маринада:

– 100 граммов уксуса 9%;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка красного молотого перца;

– 2 столовые ложки приправы к моркови по-корейски.

Приготовление:

Овощи и зелень помойте. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сладкий перец - соломкой, очищенный лук – полукольцами, а морковь натрите на терку по-корейски. Зелень измельчите. Смешайте уксус, масло, соль, сахар, перец и приправу для моркови по-корейски. Овощи выложите в большую кастрюлю, полейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа. Тем временем подготовьте банки и крышки. Плотно заполните банки салатом и накройте крышками. На дно большой кастрюли положите полотенце и поставьте в нее банки. Налейте теплую воду до плечиков. Доведите воду до кипения и кипятите на умеренном огне 30 минут. После этого герметично закройте банки крышками.

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