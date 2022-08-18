Одним из овощей, идеально подходящим для приготовления домашней консервации, является кабачок. Из него можно приготовить немало вкусных закусок, к примеру, хрустящий салат с морковью и луком.
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Рецепт салата с кабачками на зиму
Время: 2 часа
Порций: 10 пол-литровых банок
Наслаждение для зимнего стола / Фото strona kuchni
Ингредиенты:
- 4 килограмма кабачков;
- 0,5 килограмма моркови;
- 0,5 килограмма лука;
- 1 головка чеснока;
- петрушка;
- укроп;
- 12 чайных ложек соли;
- пол стакана сахара;
- стакан растительного масла;
- стакан уксуса.
Приготовление:
- Тщательно промойте и обсушите овощи.
- Кабачки нарежьте тонкими ломтиками, можете использовать овощечистку.
- Морковь, как и кабачки, нарежьте небольшими кусками.
- Лук нашинкуйте, а чеснок мелко порубите, измельчите петрушку и укроп.
- Соедините все ингредиенты в большой миске или кастрюле.
- Залейте овощи смесью уксуса, растительного масла, соли и сахара. Все тщательно перемешайте.
- Накройте овощи пищевой плёнкой и отставьте примерно на пол часа.
- Разложите салат по пастеризованным банкам и плотно закрутите.
- Положите на противень два листа бумаги для выпечки.
- Расставьте банки на противне так, чтобы они не прикасались друг к другу.
- Поставьте в холодную духовку, затем разогрейте до 120 градусов.
- Когда духовка разогреется, отмерьте 20 минут.
- Через 20 минут выключите духовку и оставьте закрытой с банками внутри.
- Приблизительно через час достаньте банки и переверните их вверх дном.
- Оставьте так до полного охлаждения.