Одним из овощей, идеально подходящим для приготовления домашней консервации, является кабачок. Из него можно приготовить немало вкусных закусок, к примеру, хрустящий салат с морковью и луком.

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Рецепт салата с кабачками на зиму

Время: 2 часа
Порций: 10 пол-литровых банок

Наслаждение для зимнего стола​ / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

  • 4 килограмма кабачков;
  • 0,5 килограмма моркови;
  • 0,5 килограмма лука;
  • 1 головка чеснока;
  • петрушка;
  • укроп;
  • 12 чайных ложек соли;
  • пол стакана сахара;
  • стакан растительного масла;
  • стакан уксуса.

Приготовление​:

  1. Тщательно промойте и обсушите овощи.
  2. Кабачки нарежьте тонкими ломтиками, можете использовать овощечистку.
  3. Морковь, как и кабачки, нарежьте небольшими кусками.
  4. Лук нашинкуйте, а чеснок мелко порубите, измельчите петрушку и укроп.
  5. Соедините все ингредиенты в большой миске или кастрюле.
  6. Залейте овощи смесью уксуса, растительного масла, соли и сахара. Все тщательно перемешайте.
  7. Накройте овощи пищевой плёнкой и отставьте примерно на пол часа.
  8. Разложите салат по пастеризованным банкам и плотно закрутите.
  9. Положите на противень два листа бумаги для выпечки.
  10. Расставьте банки на противне так, чтобы они не прикасались друг к другу.
  11. Поставьте в холодную духовку, затем разогрейте до 120 градусов.
  12. Когда духовка разогреется, отмерьте 20 минут.
  13. Через 20 минут выключите духовку и оставьте закрытой с банками внутри.
  14. Приблизительно через час достаньте банки и переверните их вверх дном.
  15. Оставьте так до полного охлаждения.