Одним з овочів, який ідеально підходить для приготування домашньої консервації, є кабачок. З нього можна приготувати чимало смачних закусок, до прикладу, хрусткий салат з морквою та цибулею.
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Рецепт салату з кабачками на зиму
Час: 2 години
Порцій: 10 півлітрових банок
Насолода для зимового столу / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 4 кілограми кабачків;
- 0,5 кілограма моркви;
- 0,5 кілограма цибулі;
- 1 головка часнику;
- петрушка;
- кріп;
- 12 чайних ложок солі;
- пів склянки цукру;
- стакан олії;
- стакан оцту.
Приготування:
- Ретельно промийте та обсушіть овочі.
- Кабачки наріжте тонкими скибочками, можете використати овочечистку.
- Моркву, як і кабачки, наріжте невеликими шматками.
- Цибулю нашаткуйте, а часник дрібно порубайте, подрібніть петрушку і кріп.
- З’єднайте всі інгредієнти у великій мисці або каструлі.
- Залийте овочі сумішшю оцту, олії, солі та цукру. Все ретельно перемішайте.
- Накрийте овочі харчовою плівкою і відставте приблизно на пів години.
- Розкладіть салат по пастеризованим банкам і щільно закрутіть.
- Покладіть на деко два листи паперу для випічки.
- Розставте банки на деку так, щоб вони не торкалися одна до одної.
- Поставте в холодну духовку, потім розігрійте її до 120 градусів.
- Коли духовка розігріється, відміряйте 20 хв.
- Через 20 хвилин вимкніть духовку і залиште її закритою з банками всередині.
- Приблизно через годину дістаньте банки і переверніть їх догори дном.
- Залиште так до повного охолодження.