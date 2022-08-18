Одним з овочів, який ідеально підходить для приготування домашньої консервації, є кабачок. З нього можна приготувати чимало смачних закусок, до прикладу, хрусткий салат з морквою та цибулею.

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Рецепт салату з кабачками на зиму

Час: 2 години
Порцій: 10 півлітрових банок

Насолода для зимового столу / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 4 кілограми кабачків;
  • 0,5 кілограма моркви;
  • 0,5 кілограма цибулі;
  • 1 головка часнику;
  • петрушка;
  • кріп;
  • 12 чайних ложок солі;
  • пів склянки цукру;
  • стакан олії;
  • стакан оцту.

Приготування:

  1. Ретельно промийте та обсушіть овочі.
  2. Кабачки наріжте тонкими скибочками, можете використати овочечистку.
  3. Моркву, як і кабачки, наріжте невеликими шматками.
  4. Цибулю нашаткуйте, а часник дрібно порубайте, подрібніть петрушку і кріп.
  5. З’єднайте всі інгредієнти у великій мисці або каструлі.
  6. Залийте овочі сумішшю оцту, олії, солі та цукру. Все ретельно перемішайте.
  7. Накрийте овочі харчовою плівкою і відставте приблизно на пів години.
  8. Розкладіть салат по пастеризованим банкам і щільно закрутіть.
  9. Покладіть на деко два листи паперу для випічки.
  10. Розставте банки на деку так, щоб вони не торкалися одна до одної.
  11. Поставте в холодну духовку, потім розігрійте її до 120 градусів.
  12. Коли духовка розігріється, відміряйте 20 хв.
  13. Через 20 хвилин вимкніть духовку і залиште її закритою з банками всередині.
  14. Приблизно через годину дістаньте банки і переверніть їх догори дном.
  15. Залиште так до повного охолодження.