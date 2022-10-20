Варенье "пятиминутка" из калины: как сделать витаминную заготовку на зиму

20 октября 2022 , 19:33
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Источник:

Броварня Ровно

Калина издавна известна своими невероятными полезными свойствами. Как быстро сохранить калину на зиму – узнайте в нашем материале.

Калина издавна стала символом Украины. Ее вкус и полезные свойства покорили наших предков, и мы ценим эти ягоды и по сей день. Варенье из калины – это отличный витаминный заряд, в котором наш организм будет так нуждаться зимой.

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Рецепт варенья из калины

Время: 30 минут
Порций: 4

Витаминная вкуснятина / Фото Броварня Ровно

Ингредиенты:

  • 800 грамм ягод калины;
  • 600 грамм сахара;
  • 1 стакан воды;
  • пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Ягоды очистите от кожуры и промойте проточной холодной водой.
  2. Равномерно высыпьте их на стол, накройте бумажными полотенцами – пусть они впитают всю влагу.
  3. В кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар и заливайте крутым кипятком, перемешайте и нагревайте сироп до полного растворения всех кристаллов сахара.
  4. Дайте сиропу покипеть пять минут, затем засыпьте в него ягоды, прокипятите 5 минут и быстро охладите на ледяной бане.
  5. После полного охлаждения варенье снова доведите до кипения, прокипятите пять минут, разложите в стерильную тару и закатайте железными крышками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська