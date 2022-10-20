Варенье "пятиминутка" из калины: как сделать витаминную заготовку на зиму

Калина издавна известна своими невероятными полезными свойствами. Как быстро сохранить калину на зиму – узнайте в нашем материале.

Калина издавна стала символом Украины. Ее вкус и полезные свойства покорили наших предков, и мы ценим эти ягоды и по сей день. Варенье из калины – это отличный витаминный заряд, в котором наш организм будет так нуждаться зимой.

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Рецепт варенья из калины

Время: 30 минут

Порций: 4

Витаминная вкуснятина / Фото Броварня Ровно

Ингредиенты:

800 грамм ягод калины;

600 грамм сахара;

1 стакан воды;

пакетик ванильного сахара.

Приготовление: