Варенье "пятиминутка" из калины: как сделать витаминную заготовку на зиму
20 октября 2022 , 19:33Читати новину українською
Источник:Броварня Ровно
Калина издавна известна своими невероятными полезными свойствами. Как быстро сохранить калину на зиму – узнайте в нашем материале.
Калина издавна стала символом Украины. Ее вкус и полезные свойства покорили наших предков, и мы ценим эти ягоды и по сей день. Варенье из калины – это отличный витаминный заряд, в котором наш организм будет так нуждаться зимой.
Читайте Простое решение для ужина в кругу семьи – голени с рисом в духовке
Рецепт варенья из калины
Время: 30 минут
Порций: 4
Витаминная вкуснятина / Фото Броварня Ровно
Ингредиенты:
- 800 грамм ягод калины;
- 600 грамм сахара;
- 1 стакан воды;
- пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- Ягоды очистите от кожуры и промойте проточной холодной водой.
- Равномерно высыпьте их на стол, накройте бумажными полотенцами – пусть они впитают всю влагу.
- В кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар и заливайте крутым кипятком, перемешайте и нагревайте сироп до полного растворения всех кристаллов сахара.
- Дайте сиропу покипеть пять минут, затем засыпьте в него ягоды, прокипятите 5 минут и быстро охладите на ледяной бане.
- После полного охлаждения варенье снова доведите до кипения, прокипятите пять минут, разложите в стерильную тару и закатайте железными крышками.