Калина здавна стала символом України. Її смак та корисні властивості підкорили наших пращурів, і ми цінуємо ці ягоди й донині. Варення з калини – це чудовий вітамінний заряд, якого наш організм так потребуватиме взимку.

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Рецепт варення з калини

Час: 30 хвилин
Порцій: 4

Вітамінний смаколик / Фото Броварня Рівне

Інгредієнти:

  • 800 грамів ягід калини;
  • 600 грамів цукру;
  • 1 стакан води;
  • пакетик ванільного цукру.

Приготування:

  1. Ягоди очистіть від шкірки і промийте холодною проточною водою.
  2. Рівномірно висипте їх на стіл, накрийте паперовими рушниками – нехай вони вберуть всю вологу.
  3. У каструлю з товстим дном висипте цукор та заливайте окропом, перемішайте і нагрівайте сироп до повного розчинення всіх кристалів цукру.
  4. Дайте сиропу покипіти п'ять хвилин, потім засипте в нього ягоди, прокип'ятіть 5 хвилин і швидко охолодіть на крижаній бані.
  5. Після повного охолодження варення знову доведіть до кипіння, прокип'ятіть п'ять хвилин, розкладіть у стерильну тару та закатайте залізними кришками.