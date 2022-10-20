Калина здавна стала символом України. Її смак та корисні властивості підкорили наших пращурів, і ми цінуємо ці ягоди й донині. Варення з калини – це чудовий вітамінний заряд, якого наш організм так потребуватиме взимку.

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Рецепт варення з калини

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Вітамінний смаколик / Фото Броварня Рівне

Інгредієнти:

800 грамів ягід калини;

600 грамів цукру;

1 стакан води;

пакетик ванільного цукру.

Приготування: