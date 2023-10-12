Рецепт, который превратит картофель в роскошное блюдо: как приготовить запеканку с курицей
12 октября 2023, 19:25Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Когда речь идет о вкусных и изысканных блюдах, запеканка является настоящим символом уюта и сытности. Существует множество рецептов запеканки, но сочетание курицы и картофеля точно есть на вершине списка.
Запеканка с куриным мясом и картофелем – блюдо, над которым не нужно трудно и долго хлопотать. Однако она поражает непревзойденным сочетанием вкусов и ароматов.
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Рецепт запеканки с курицей и картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 800 грамм картофеля;
– 500 грамм куриного филе;
– 250 грамм сыра чедер;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 250 грамм томатной пасты;
– специи: соль, перец, приправа для курицы, приправа для картофеля по вкусу.
Приготовление:
- Картошку помойте и отварите в мундире в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут).
- Отварной картофель охладите, затем очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
- Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в разогретом масле с 2 чайными ложками куриной приправы.
- Затем добавьте к мясу томатную пасту и жарьте, пока соус не улетучится.
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Сыр натрите на терке с большими отверстиями.
- На дно формы для запекания выложить слой картофеля (примерно 1/3 ломтиков картофеля).
- Посыпать картошку щепоткой соли и немного приправ для картофеля. Затем половину обжаренного мяса нужно выложить в соус. Посыпьте все половиной сыра.
- Сверху на сыр выложите половину картофеля, оставшееся мясо и еще один слой картофеля. Посыпьте все оставшимся сыром.
- Выпекайте запеканку в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут.
- Подавайте запеченную запеканку теплой.
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