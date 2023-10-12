Рецепт, который превратит картофель в роскошное блюдо: как приготовить запеканку с курицей

Когда речь идет о вкусных и изысканных блюдах, запеканка является настоящим символом уюта и сытности. Существует множество рецептов запеканки, но сочетание курицы и картофеля точно есть на вершине списка.

Запеканка с куриным мясом и картофелем – блюдо, над которым не нужно трудно и долго хлопотать. Однако она поражает непревзойденным сочетанием вкусов и ароматов.

Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Рецепт запеканки с курицей и картофелем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты

800 грамм картофеля;

– 500 грамм куриного филе;

– 250 грамм сыра чедер;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 250 грамм томатной пасты;

– специи: соль, перец, приправа для курицы, приправа для картофеля по вкусу.

Приготовление:

Картошку помойте и отварите в мундире в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут).

Отварной картофель охладите, затем очистите от кожуры и нарежьте кружочками.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в разогретом масле с 2 чайными ложками куриной приправы.

Затем добавьте к мясу томатную пасту и жарьте, пока соус не улетучится.

Сыр натрите на терке с большими отверстиями.

На дно формы для запекания выложить слой картофеля (примерно 1/3 ломтиков картофеля).

Посыпать картошку щепоткой соли и немного приправ для картофеля. Затем половину обжаренного мяса нужно выложить в соус. Посыпьте все половиной сыра.

Сверху на сыр выложите половину картофеля, оставшееся мясо и еще один слой картофеля. Посыпьте все оставшимся сыром.

Выпекайте запеканку в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут.

Подавайте запеченную запеканку теплой.