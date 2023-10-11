Караси – это именно тот продукт, который уже давно готовят в Украине. В старину даже существовала поговорка: "Добрая рыба караси: либо продашь, либо сам съешь". Это просто то доступное блюдо, которое приготовит каждый.
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Рецепт карасей в сметане
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Тщательно очистите рыбу от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры.
- Затем рыбу необходимо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами.
- Натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон.
- На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до румяного цвета.
- Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля и залейте сметаной.
- Сверху посыпьте блюдо сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом.
- Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 20 – 30 минут в зависимости от размера.