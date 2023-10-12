Запіканка з курячим м'ясом та картоплею – страва, над якою не потрібно важко та довго клопотатися. Проте вона вражає неперевершеним поєднанням смаків та ароматів.
Цікаво Не лише на мангалі: готуємо ковбаски на пательні та в духовці
Рецепт запіканки з куркою та картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю помийте і відваріть в мундирі в підсоленій воді до м'якості (приблизно 20 хвилин).
- Відварену картоплю охолодіть, потім очистіть від шкірки і наріжте кружальцями.
- Куряче філе наріжте невеликими кубиками і обсмажте в розігрітій олії з 2 чайними ложками приправи для курки.
- Потім додайте до м’яса томатну пасту і смажте, поки соус не випарується.
- Сир натріть на тертці з великими отворами.
- На дно форми для запікання викласти шар картоплі (приблизно 1/3 скибочок картоплі).
- Посипати картоплю дрібкою солі і трохи приправ для картоплі. Потім половину обсмаженого м’яса необхідно викласти в соус. Посипте все половиною сиру.
- Зверху на сир викладіть половину картоплі, м’ясо, що залишилося, і ще один шар картоплі. Посипте все сиром, що залишився.
- Випікайте запіканку в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
- Подавайте запечену запіканку теплою.