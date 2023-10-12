Запіканка з курячим м'ясом та картоплею – страва, над якою не потрібно важко та довго клопотатися. Проте вона вражає неперевершеним поєднанням смаків та ароматів.

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Рецепт запіканки з куркою та картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Картоплю помийте і відваріть в мундирі в підсоленій воді до м'якості (приблизно 20 хвилин).
  • Відварену картоплю охолодіть, потім очистіть від шкірки і наріжте кружальцями.
  • Куряче філе наріжте невеликими кубиками і обсмажте в розігрітій олії з 2 чайними ложками приправи для курки.
  • Потім додайте до м’яса томатну пасту і смажте, поки соус не випарується.
  • Сир натріть на тертці з великими отворами.
  • На дно форми для запікання викласти шар картоплі (приблизно 1/3 скибочок картоплі).
  • Посипати картоплю дрібкою солі і трохи приправ для картоплі. Потім половину обсмаженого м’яса необхідно викласти в соус. Посипте все половиною сиру.
  • Зверху на сир викладіть половину картоплі, м’ясо, що залишилося, і ще один шар картоплі. Посипте все сиром, що залишився.
  • Випікайте запіканку в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
  • Подавайте запечену запіканку теплою.