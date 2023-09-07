Три необычных блюда из картофеля до обеда или ужина
7 сентября 2023, 14:44Читати новину українською
Надоели обыденные блюда и хочется чего-то оригинального и нового? Попробуйте пастуший пирог, картофель гратен или гармошкой. Эти блюда не только ярко смотрятся на столе, но и вкуснейшие.
Достаточно готовить привычный картофель фри и пюре. 24 канал подготовил интересную подборку блюд из картофеля, которая удивит даже гурмана.
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Попытайтесь приготовить эти блюда, и вы будете приятно удивлены вкусом и изысканностью.
Картошка гармошка
- Время: 1 – 2 часа
– картофель;
- сливочное масло.
Для соуса:
– 2 – 3 столовые ложки густой сметаны;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– 1/3 чайной ложки соли;
– укроп
– полчайной ложки молотой паприки.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики не дорезая до конца.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофель на противень. На каждую положите немного сливочного масла и накройте все пищевой фольгой. Запекаем 30 – 40 минут при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще 30 минут до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.
- Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.
- Подаем готовый картофель смазанный соусом или соус отдельно.
Картофельный гратен
- Время: 65 минут
– 5 – 7 картофелин;
– средняя луковица;
– 2 – 3 зубчика;
– 40 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки муки;
– 400 граммов молока;
– 200 граммов сливок;
– соль;
– черный молотый перец;
– чабрец;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладываем слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.
- Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.
Картофельный гратен / Фото Taste of home
- Добавляем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
- Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи: соль, перец, тимьян.
- Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.
- Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.
Пастуший пирог
- Время: 1 час
– 400 граммов мясного фарша;
– 500 граммов картофельного пюре;
– 200 граммов консервированного зеленого горошка или свежемороженого;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 средние моркови;
– 1 репчатый лук;
– 1 сырой яичный желток;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Добавьте фарш и продолжайте обжаривать еще 10 минут. Добавьте томатную пасту, разбавленную одним стаканом воды.
- Нарежьте очищенную морковь произвольными кусочками и тушите вместе с мясом еще несколько минут. Добавьте специи и перемешайте. Снимите с плиты и отдохните под крышкой 1 – 2 минуты.
- В готовое картофельное пюре добавьте мягкое сливочное масло и сырой желток. Тщательно все перемешайте.
- Смешайте зеленый горошек с мясным фаршем и овощами, выложите на дно формы и разровняйте. Поверх добавьте картофельное пюре. Смажьте поверхность пирога мягким сливочным маслом. Посыпьте натертым сыром.
- Отправьте пирог овцевода в духовку при 180 градусах на 35 минут запекаться.
Приятного аппетита!Понравились рецепты с картофелем? Попытайтесь также приготовить бендерики с мясом.