Досить готувати звичну картоплю фрі та пюре. 24 канал підготував цікаву підбірку страв з картоплі, яка точно здивує навіть гурмана.

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Спробуйте приготувати ці страви, та ви будете приємно здивовані смаком та вишуканістю.

Картопля гармошка

Час: 1 – 2 години

Інгредієнти:

– картопля;

– вершкове масло.

Для соусу:

– 2 – 3 столові ложки густої сметани;

– 1 столова ложка крем-сиру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– кріп

– пів чайної ложки меленої паприки.

Приготування:

Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.

З'єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️

Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.

Картопляний гратен

Час: 65 хвилин

Інгредієнти:

– 5 – 7 картоплин;

– середня цибулина;

– 2 – 3 зубчики;

– 40 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки борошна;

– 400 грамів молока;

– 200 грамів вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– чебрець;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладаємо надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись.

Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3 хвилини.



Картопляний гратен / Фото Taste of home

Додаємо масло, розтоплюємо. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.

Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції: сіль, перець, тим'ян.

Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння.

Заливаємо картоплю соусом, стараємось, щоб затекло між усі шматочки. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.

Вівчарський пиріг

Час: 1 година

Інгредієнти:

– 400 грамів м’ясного фаршу;

– 500 грамів картопляного пюре;

– 200 грамів консервованого зеленого горошку або свіжомороженого;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 середні моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 сирий яєчний жовток;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте цибулю та часник дрібними шматочками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.

Додайте до неї фарш та продовжуйте обсмажувати ще 10 хвилин. Додайте томатну пасту розбавлену одною склянкою води.

Наріжте очищену моркву довільними шматочками та тушкуйте разом з м'ясом ще кілька хвилин. Додайте спецій та перемішайте. Зніміть з плити та дайте відпочити під кришкою 1 – 2 хвилини.

Пиріг вівчаря / Фото Taste

До готового картопляного пюре додайте м'яке вершкове масло та сирий жовток. Ретельно все перемішайте.

Змішайте зелений горошок з м'ясним фаршем та овочами, викладіть на дно форми та розрівняйте. Поверх додайте картопляне пюре. Змастіть поверхню пирога м'яким вершковим маслом. Посипте натертим твердим сиром.

Відправте пиріг вівчаря в духовку при 180 градусах на 35 хвилин запікатися.

Смачного!

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