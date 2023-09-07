Досить готувати звичну картоплю фрі та пюре. 24 канал підготував цікаву підбірку страв з картоплі, яка точно здивує навіть гурмана.

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Спробуйте приготувати ці страви, та ви будете приємно здивовані смаком та вишуканістю.

Картопля гармошка

  • Час: 1 – 2 години

Приготування:

  • Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.
  • З'єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️
  • Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.

Картопляний гратен

  • Час: 65 хвилин

Приготування:

  • Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладаємо надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись.
  • Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3 хвилини.


Картопляний гратен / Фото Taste of home

  • Додаємо масло, розтоплюємо. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.
  • Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції: сіль, перець, тим'ян.
  • Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння.
  • Заливаємо картоплю соусом, стараємось, щоб затекло між усі шматочки. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.

Вівчарський пиріг

  • Час: 1 година

Приготування:

  • Наріжте цибулю та часник дрібними шматочками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
  • Додайте до неї фарш та продовжуйте обсмажувати ще 10 хвилин. Додайте томатну пасту розбавлену одною склянкою води.
  • Наріжте очищену моркву довільними шматочками та тушкуйте разом з м'ясом ще кілька хвилин. Додайте спецій та перемішайте. Зніміть з плити та дайте відпочити під кришкою 1 – 2 хвилини.

Пиріг вівчаря / Фото Taste

  • До готового картопляного пюре додайте м'яке вершкове масло та сирий жовток. Ретельно все перемішайте.
  • Змішайте зелений горошок з м'ясним фаршем та овочами, викладіть на дно форми та розрівняйте. Поверх додайте картопляне пюре. Змастіть поверхню пирога м'яким вершковим маслом. Посипте натертим твердим сиром.
  • Відправте пиріг вівчаря в духовку при 180 градусах на 35 хвилин запікатися.

Смачного!