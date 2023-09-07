Досить готувати звичну картоплю фрі та пюре. 24 канал підготував цікаву підбірку страв з картоплі, яка точно здивує навіть гурмана.
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Спробуйте приготувати ці страви, та ви будете приємно здивовані смаком та вишуканістю.
Картопля гармошка
- Час: 1 – 2 години
Приготування:
- Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.
- З'єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️
- Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.
Картопляний гратен
- Час: 65 хвилин
Приготування:
- Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладаємо надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись.
- Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3 хвилини.
Картопляний гратен / Фото Taste of home
- Додаємо масло, розтоплюємо. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.
- Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції: сіль, перець, тим'ян.
- Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння.
- Заливаємо картоплю соусом, стараємось, щоб затекло між усі шматочки. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.
Вівчарський пиріг
- Час: 1 година
Приготування:
- Наріжте цибулю та часник дрібними шматочками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
- Додайте до неї фарш та продовжуйте обсмажувати ще 10 хвилин. Додайте томатну пасту розбавлену одною склянкою води.
- Наріжте очищену моркву довільними шматочками та тушкуйте разом з м'ясом ще кілька хвилин. Додайте спецій та перемішайте. Зніміть з плити та дайте відпочити під кришкою 1 – 2 хвилини.
Пиріг вівчаря / Фото Taste
- До готового картопляного пюре додайте м'яке вершкове масло та сирий жовток. Ретельно все перемішайте.
- Змішайте зелений горошок з м'ясним фаршем та овочами, викладіть на дно форми та розрівняйте. Поверх додайте картопляне пюре. Змастіть поверхню пирога м'яким вершковим маслом. Посипте натертим твердим сиром.
- Відправте пиріг вівчаря в духовку при 180 градусах на 35 хвилин запікатися.
Смачного!