Достаточно готовить привычный картофель фри и пюре. 24 канал подготовил интересную подборку блюд из картофеля, которая удивит даже гурмана.

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Попытайтесь приготовить эти блюда, и вы будете приятно удивлены вкусом и изысканностью.

Картошка гармошка

Время: 1 – 2 часа

Ингредиенты:

– картофель;

- сливочное масло.

Для соуса:

– 2 – 3 столовые ложки густой сметаны;

– 1 столовая ложка крем-сыра;

– 1/3 чайной ложки соли;

– укроп

– полчайной ложки молотой паприки.

Приготовление:

Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики не дорезая до конца.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Выложите картофель на противень. На каждую положите немного сливочного масла и накройте все пищевой фольгой. Запекаем 30 – 40 минут при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще 30 минут до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.

Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.

Подаем готовый картофель смазанный соусом или соус отдельно.

Картофельный гратен

Время: 65 минут

Ингредиенты:

– 5 – 7 картофелин;

– средняя луковица;

– 2 – 3 зубчика;

– 40 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки муки;

– 400 граммов молока;

– 200 граммов сливок;

– соль;

– черный молотый перец;

– чабрец;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладываем слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.

Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.



Картофельный гратен / Фото Taste of home

Добавляем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.

Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи: соль, перец, тимьян.

Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.

Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.

Пастуший пирог

Время: 1 час

Ингредиенты:

– 400 граммов мясного фарша;

– 500 граммов картофельного пюре;

– 200 граммов консервированного зеленого горошка или свежемороженого;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 средние моркови;

– 1 репчатый лук;

– 1 сырой яичный желток;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Добавьте фарш и продолжайте обжаривать еще 10 минут. Добавьте томатную пасту, разбавленную одним стаканом воды.

Нарежьте очищенную морковь произвольными кусочками и тушите вместе с мясом еще несколько минут. Добавьте специи и перемешайте. Снимите с плиты и отдохните под крышкой 1 – 2 минуты.

Пирог пастуший / Фото Taste

В готовое картофельное пюре добавьте мягкое сливочное масло и сырой желток. Тщательно все перемешайте.

Смешайте зеленый горошек с мясным фаршем и овощами, выложите на дно формы и разровняйте. Поверх добавьте картофельное пюре. Смажьте поверхность пирога мягким сливочным маслом. Посыпьте натертым сыром.

Отправьте пирог овцевода в духовку при 180 градусах на 35 минут запекаться.

Приятного аппетита!

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