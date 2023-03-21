Горячая закуска через 10 минут: готовим кукурузу с сыром
21 марта 2023, 11:24Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Когда хочется быстро и вкусно перекусить, но в холодильнике негусто – попробуйте этот рецепт всего из нескольких ингредиентов.
Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски. В чем ее секрет? Наверное, в сочетании простых, но любимых ингредиентов, как консервированная кукуруза и твердый сыр.
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Попробуйте приготовить такой вариант закуски дома и удивите родных хоть и простым блюдом, но таким аппетитным. Особенно будут благодарить за вкуснятина самые маленькие.
Рецепт консервированной кукурузы с творогом
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 2 банки консервированной кукурузы;
– 30 граммов сливочного масла;
– щепотка соли;
– по 1/3 чайной ложки молотой сладкой паприки и сухого чеснока;
– 90 граммов сливочного плавленого сыра;
– 50 граммов обычного твердого сыра.
Приготовление:
- Масло растапливаем на сковороде или в сотейнике. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно процеженную, солим, добавляем специи, прогреваем вместе несколько минут.
- Добавляем плавленый сыр типа янтарь, ждем растопку. Добавляем обычный натертый творог и прогреваем еще минутку.
- Подаем в порционной посуде обязательно горячей.
Приятного аппетита!