Горячая закуска через 10 минут: готовим кукурузу с сыром

Когда хочется быстро и вкусно перекусить, но в холодильнике негусто – попробуйте этот рецепт всего из нескольких ингредиентов.

Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски. В чем ее секрет? Наверное, в сочетании простых, но любимых ингредиентов, как консервированная кукуруза и твердый сыр.

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Попробуйте приготовить такой вариант закуски дома и удивите родных хоть и простым блюдом, но таким аппетитным. Особенно будут благодарить за вкуснятина самые маленькие.

Рецепт консервированной кукурузы с творогом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

– 2 банки консервированной кукурузы;– 30 граммов сливочного масла;– щепотка соли;– по 1/3 чайной ложки молотой сладкой паприки и сухого чеснока;– 90 граммов сливочного плавленого сыра;– 50 граммов обычного твердого сыра.

Приготовление:

Масло растапливаем на сковороде или в сотейнике. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно процеженную, солим, добавляем специи, прогреваем вместе несколько минут.

Добавляем плавленый сыр типа янтарь, ждем растопку. Добавляем обычный натертый творог и прогреваем еще минутку.

Подаем в порционной посуде обязательно горячей.

Приятного аппетита!