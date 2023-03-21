Кукурудза з сиром – нереально смачний рецепт перекусу чи гарячої закуски. В чому її секрет? Мабуть, у поєднанні простих, але таких улюблених інгредієнтів, як консервована кукурудза та твердий сир.

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Спробуйте приготувати такий варіант закуски вдома та здивуйте рідних хоч і простою стравою, але такою апетитною. Особливо дякуватимуть за смаколик найменші.

Рецепт консервованої кукурудзи з сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 банки консервованої кукурудзи;

– 30 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

– по 1/3 чайної ложки меленої солодкої паприки і сухого часнику;

– 90 грамів вершкового плавленого сиру;

– 50 грамів звичайного твердого сиру.

Приготування:

️Масло розтоплюємо на сковорідці або в сотейнику. Додаємо консервовану кукурудзу попередньо проціджену, солимо, додаємо спеції, прогріваємо разом декілька хвилин.

️Додаємо плавлений сир типу янтар, чекаємо розтоплення. Додаємо звичайний натертий сир і прогріваємо ще хвилинку.

Подаємо в порційному посуді обов'язково гарячою.

Смачного!