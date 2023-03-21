Кукуруза с сыром – нереально вкусный рецепт перекуса или горячей закуски. В чем ее секрет? Наверное, в сочетании простых, но любимых ингредиентов, как консервированная кукуруза и твердый сыр.

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Попробуйте приготовить такой вариант закуски дома и удивите родных хоть и простым блюдом, но таким аппетитным. Особенно будут благодарить за вкуснятина самые маленькие.

Рецепт консервированной кукурузы с творогом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Масло растапливаем на сковороде или в сотейнике. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно процеженную, солим, добавляем специи, прогреваем вместе несколько минут.
  • Добавляем плавленый сыр типа янтарь, ждем растопку. Добавляем обычный натертый творог и прогреваем еще минутку.
  • Подаем в порционной посуде обязательно горячей.

Приятного аппетита!