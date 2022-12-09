Дешево, но не сердито: смакуем сочетание курочки, чечевицы и помидоров

Сегодня каждый за нас беспокоится не только о вкусе блюд, но и о том, чтобы на них не требовалось много средств. Есть много рецептов, которые не слишком бьют по кошельку и позволяют насладиться вкусной едой.

Куриные крылышки – это продукт, который всегда приходит на помощь, когда мы хотим насладиться вкусным ужином, не слишком опорожняя кошелек. Их можно подать с вкусной начинкой на основе чечевицы.

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Если под рукой есть баночка вяленых томатов, то блюдо приобретет неповторимые нотки. Эти крылышки так вкусны, что прекрасно подойдут не только для семейной трапезы, но и для дружеских посиделок и даже к праздничному столу.

Рецепт фаршированных крылышек с чечевицей

Время: 45 минут

Порций: 4

Крыльца с особым вкусом / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

8 крыльев;

1 луковица;

несколько вяленых помидоров в масле;

200 грамм вареной чечевицы;

2 зубчика чеснока;

пол стакана панировочных сухарей;

1,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Лук чистим и мелко нарезаем. Обжариваем лук в масле от помидоров, добавляем также несколько нарезанных вяленых томатов. Когда лук станет румяным – добавляем чечевицу, все хорошо перемешиваем и обжариваем. Добавляем панировочные сухари, специи, еще раз перемешиваем и немного обжариваем. Крылья разрезаем вдоль кости, образуя "карманчики". Полученные отверстия в мясе фаршируем начинкой. Несколько минут обжариваем по бокам на разогретой сковороде с большим количеством масла. Затем запекаем 20 минут в духовке при 180 градусах.

Приятного аппетита!