Курячі крильця – це продукт, який завжди приходить на допомогу, коли ми хочемо посмакувати смачну вечерю, не надто випорожнюючи гаманець. Їх можна подати зі смачною начинкою на основі сочевиці.

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Якщо під рукою є баночка в'ялених томатів, то страва набуде неповторних ноток. Ці крильця такі смачні, що чудово пасуватимуть не лише для сімейної трапези, а й для дружніх посиденьок та навіть до святкового столу.

Рецепт фаршированих крилець з сочевицею

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Крильця з особливим смаком / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

  • 8 крил;
  • 1 цибулина;
  • кілька в'ялених помідорів в олії;
  • 200 грамів вареної сочевиці;
  • 2 зубчики часнику;
  • пів склянки панірувальних сухарів;
  • 1,5 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо.
  2. Обсмажуємо цибулю в олії від помідорів, додаємо також кілька нарізаних в'ялених томатів.
  3. Коли цибуля стане рум'яною – додаємо сочевицю, все гарно перемішуємо та обсмажуємо.
  4. Додаємо панірувальні сухарі, спеції, ще раз перемішуємо та трішки обсмажуємо.
  5. Крила розрізаємо вздовж кістки, утворюючи "кишеньки". Отримані отвори у м'ясі фаршируємо начинкою.
  6. Кілька хвилин обсмажуємо з обох боків на розігрітій пательні з великою кількістю олії. Потім запікаємо 20 хвилин у духовці при 180 градусах.

Смачного!