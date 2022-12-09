Курячі крильця – це продукт, який завжди приходить на допомогу, коли ми хочемо посмакувати смачну вечерю, не надто випорожнюючи гаманець. Їх можна подати зі смачною начинкою на основі сочевиці.

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Якщо під рукою є баночка в'ялених томатів, то страва набуде неповторних ноток. Ці крильця такі смачні, що чудово пасуватимуть не лише для сімейної трапези, а й для дружніх посиденьок та навіть до святкового столу.

Рецепт фаршированих крилець з сочевицею

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Крильця з особливим смаком / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

8 крил;

1 цибулина;

кілька в'ялених помідорів в олії;

200 грамів вареної сочевиці;

2 зубчики часнику;

пів склянки панірувальних сухарів;

1,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо цибулю в олії від помідорів, додаємо також кілька нарізаних в'ялених томатів. Коли цибуля стане рум'яною – додаємо сочевицю, все гарно перемішуємо та обсмажуємо. Додаємо панірувальні сухарі, спеції, ще раз перемішуємо та трішки обсмажуємо. Крила розрізаємо вздовж кістки, утворюючи "кишеньки". Отримані отвори у м'ясі фаршируємо начинкою. Кілька хвилин обсмажуємо з обох боків на розігрітій пательні з великою кількістю олії. Потім запікаємо 20 хвилин у духовці при 180 градусах.

Смачного!