Тушенка имеет древние корни. Ведь метод пастеризации продуктов был придуман еще в начале XIX века. В это время во Франции для нужд армии впервые заготовили провиант таким образом. За это изобретатель получил награду из рук самого правителя Наполеона.

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Рецепт тушенки из курицы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 3 банка емкостью по 600 миллилитров

Ингредиенты:

  • 2 килограмма куриного мяса (голени, бедра);
  • 1 средний репчатый лук;
  • 1 большая морковь;
  • 100 грамм корня сельдерея;
  • 2 лавровых листа;
  • 5 горошин черного перца;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

  • На дно кастрюли с толстым дном выложите куриное мясо.
  • Залейте его водой (она должна покрывать мясо на 3 сантиметра выше мяса) и довести до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.
  • Выложите в кастрюлю очищенный лук и крупную разрезанную пополам морковь.
  • Также в это блюдо можно добавить очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки, 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца, соль.
  • Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 40 минут, не накрывая крышкой.
  • Готовое мясо извлеките из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру.
  • Все мясо (уже без овощей) переведите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.
  • Разложите еще горячее мясо в чистые и стерилизованные банки.
  • С помощью кружки набирайте в банку мясо и немного бульона.
  • По желанию в каждую банку можно добавить еще специи.
  • Плотно закрутите банки стерилизованными крышками и переворачивайте на полотенце (аналогично как при консервации сезонных овощей и фруктов).
  • Тушенку следует хранить в темном прохладном месте.