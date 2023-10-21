Тушенка имеет древние корни. Ведь метод пастеризации продуктов был придуман еще в начале XIX века. В это время во Франции для нужд армии впервые заготовили провиант таким образом. За это изобретатель получил награду из рук самого правителя Наполеона.

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Ингредиенты:

Приготовление:

На дно кастрюли с толстым дном выложите куриное мясо.

Залейте его водой (она должна покрывать мясо на 3 сантиметра выше мяса) и довести до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.

Выложите в кастрюлю очищенный лук и крупную разрезанную пополам морковь.

Также в это блюдо можно добавить очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки, 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца, соль.

Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 40 минут, не накрывая крышкой.

Готовое мясо извлеките из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру.

Все мясо (уже без овощей) переведите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.

Разложите еще горячее мясо в чистые и стерилизованные банки.

С помощью кружки набирайте в банку мясо и немного бульона.

По желанию в каждую банку можно добавить еще специи.

Плотно закрутите банки стерилизованными крышками и переворачивайте на полотенце (аналогично как при консервации сезонных овощей и фруктов).