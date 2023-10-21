Тушонка має древні корені. Адже метод пастеризації продуктів був придуманий ще на початку ХІХ століття. Саме тоді у Франції для потреб армії вперше заготували провіант у такий спосіб. За це винахідник отримав нагороду з рук самого імператора Наполеона.

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Рецепт тушонки з курки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 3 банки ємністю по 600 мілілітрів

Інгредієнти:

2 кілограми курячого м'яса (гомілки, стегна);

1 середня ріпчаста цибуля;

1 велика морква;

100 грамів кореню селери;

2 лаврові листи;

5 горошин чорного перцю;

3 горошини духмяного перцю;

2 столові ложки солі.

Приготування:

На дно каструлі з товстим дном викладіть куряче м'ясо.

Залийте його водою (вона має покривати м'ясо на 3 сантиметри вище м'яса) та доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м’ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.

Викладіть у каструлю очищену цибулю та велику розрізану навпіл моркву.

Також у цю страву можна додати очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки, 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю, сіль.

Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.

Готове м'ясо вийміть з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку.

Усе м’ясо (вже без овочів) перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.

Розкладіть ще гаряче м'ясо у чисті та стерилізовані банки.

За допомогою кухлі набирайте в банку м'ясо та трішки бульйону.

За бажанням у кожну банку можна додати ще спеції.

Щільно закрутіть банки стерилізованими кришками та перевертайте на рушник (аналогічно, як при консервації сезонних овочів та фруктів).

Тушонку слід зберігати в темному прохолодному місці.

Це важливо знати: яке м'ясо не можна морозити.