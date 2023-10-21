Вкусный способ пережить холодную зиму: тушенка из курицы – рецепт от Евгения Клопотенко
21 октября 2023, 18:35Читати новину українською
Источник:Сайт Євгена Клопотенка
Тушенка из курицы – это так вкусно. Такая закрутка значительно облегчает жизнь, при нехватке времени или отключении света – только открыть банку, добавить гарнир – и вкусный обед готов.
Тушенка имеет древние корни. Ведь метод пастеризации продуктов был придуман еще в начале XIX века. В это время во Франции для нужд армии впервые заготовили провиант таким образом. За это изобретатель получил награду из рук самого правителя Наполеона.
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Рецепт тушенки из курицы
- Время: 2 часа
- Порций: 3 банка емкостью по 600 миллилитров
Ингредиенты:
- 2 килограмма куриного мяса (голени, бедра);
- 1 средний репчатый лук;
- 1 большая морковь;
- 100 грамм корня сельдерея;
- 2 лавровых листа;
- 5 горошин черного перца;
- 3 горошины душистого перца;
- 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- На дно кастрюли с толстым дном выложите куриное мясо.
- Залейте его водой (она должна покрывать мясо на 3 сантиметра выше мяса) и довести до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.
- Выложите в кастрюлю очищенный лук и крупную разрезанную пополам морковь.
- Также в это блюдо можно добавить очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки, 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца, соль.
- Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 40 минут, не накрывая крышкой.
- Готовое мясо извлеките из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру.
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Все мясо (уже без овощей) переведите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.
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Разложите еще горячее мясо в чистые и стерилизованные банки.
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С помощью кружки набирайте в банку мясо и немного бульона.
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По желанию в каждую банку можно добавить еще специи.
- Плотно закрутите банки стерилизованными крышками и переворачивайте на полотенце (аналогично как при консервации сезонных овощей и фруктов).
- Тушенку следует хранить в темном прохладном месте.