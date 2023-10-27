Курица со сливочным вкусом: как приготовить особый соус
27 октября 2023, 20:02Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Курица – универсальное и невероятно вкусное мясо. Если добавить "тот самый" соус – она станет особенно аппетитной.
Курица с макаронами в творожном соусе – легкая идея для ужина. Если вам нужно быстро перекусить, это будет лучшее решение.
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Рецепт курицы с макаронами в соусе
- Время: 40 минут
- Порций:4
– 400 грамм куриного филе;
– 200 грамм шампиньонов;
– 200 грамм сливок;
– 100 грамм сыра;
– 100 грамм лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 400 грамм спагетти;
– 20 грамм сливочного масла;
– специи: соль, перец, сладкий перец, орегано, базилик, прованские травы, свежий базилик по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе помойте и обсушите. Затем нарежьте кубиками.
- Грибы почистите и нарежьте тонкими пластинками.
- Лук очистите и измельчите на мелкие кубики.
- Чеснок очистите и нарежьте пластинками.
- В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и добавьте курицу, грибы, лук и чеснок.
- Добавьте специи: половину чайной ложки зелени, сладкий перец, ложку сладкого соуса чили, соль и большую щепотку перца. Жарьте, пока мясо не перестанет быть сырым.
- Добавьте в сковороду сливки и измельченный творог. Тушите все вместе, пока сыр не расплавится.
- Тем временем отварите макароны согласно инструкциям на упаковке в аль денте.
- Отваренную пасту выложите в сковороду с соусом.
- Тщательно перемешайте и подавайте.